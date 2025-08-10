¿Sabías que hoy es el Día Mundial del León? 5 curiosidades de este felino

Hoy 10 de agosto se conmemora el Día Mundial del León, fundado en el año 2013 por Derek y Beverly Joubert con el objetivo de concienciar sobre los desafíos que enfrentan los leones en la naturaleza.

Cabe destacar, que el también llamado «Rey de la selva» se encuentra catalogado como vulnerable en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Por tal motivo, esta fecha se destacada con la finalidad de generar conciencia de conservación y alertar a la humanidad sobre su inminente peligro de extinción como especie.

El crimen del león Cecil que despertó al mundo sobre la caza furtiva

En el 2015, ocurrió el crimen del león Cecil en el parque nacional Hwange, ubicado en Zimbabue, África. 

Cazado fuera de su reserva natural y desollado por encargo de un dentista norteamericano aficionado a la caza mayor. 

Este hecho causó una profunda indignación y denuncias contra la caza furtiva en ciertas regiones de África, generando fuertes manifestaciones en el mundo.

5 datos curiosos del Rey de la selva

1- Los leones son empatícos

Los leones son animales sociales y pueden empatizar con otros miembros de su manada. Por ejemplo, experimentan bostezos contagiosos, al igual que los humanos.

2- Los leones pueden resolver acertijos

Un estudio publicado en la revista Animal Cognition titulado Los leones (Panthera leo) resuelven, aprenden y recuerdan un problema novedoso de adquisición de recursos (2016)demostró que son capaces de resolver acertijos.

3- La melena

Los leones son los únicos felinos con melena.  Solo los leones macho lucen esta impresionante mata de pelo en torno a sus cabezas.

4- Cazadores

Las hembras son las principales cazadoras de la manada y los machos son los primeros en devorar la presa.

5- Convivencia

Los leones viven en manadas, con un periodo de vida estimado de 15 años. Además, los machos se independizan al alcanzar la madurez, mientras que las hembras viven juntas de por vida.

