Sacerdote lamenta seguidores de Juan Bosch tengan fortuna injustificada

El párroco de la iglesia Las Mercedes, Frankeli Rodríguez, se mostró este lunes indignado con quienes dicen ser seguidores del expresidente de la República, Juan Bosch, que en la actualidad ostentan una «fortuna injustificada».

«Lamentablemente, muchos de los que se hace pasar por él, hoy han caído en la corrupción y no tienen como decir o no pueden demostrar tantos millones que tienen. Gente que no tenían, cuando llegaron al poder, ni una chiva, y hoy tienen tantos millones con el dinero de nosotros los pobres», expresó el religioso.

«Da pena y tristeza, pero hay que decirlo: el profesor Juan Bosch está llorando en el cielo», dijo.

Además, Rodríguez añadió que exmandatario fue un hombre austero que “luchó, trabajó y batalló por el bien de todos, no por el bien personal”.

El padre ofreció estas declaraciones durante la misa con motivo al 60 aniversario del derrocamiento del gobierno democrático de Juan Bosch. Estuvieron presentes la Fundación de Militares Constitucionalistas de abril de 1965.

