Saint Thomas School concluye con éxito su XX Copa Fútbol 2019

El Saint Thomas School premió con trofeos y medallas a los equipos campeones, sub campeones y jugadores más sobresalientes para cerrar con broche de oro la culminación de su XX Copa de Fútbol 2019, sirviendo como sede las instalaciones deportivas de la institución ubicada en el sector Arroyo Hondo.

En la categoría 1ro y 2do mixto se premiaron a los colegios New Horizons, American, Lux Mundi y Saint Thomas.

En 3ro mixto, el primer lugar correspondió para St. Michael y el segundo para el Liceo Francés. El jugador Miguel Baquero, de ST. Michael, fue electo Jugador Más Valioso: Sebastián Vassalo, St. Michael, portero menos goleado y Angel Germán, máximo goleador.

En la categoría de 4to masculino, la distinción fue para St. Joseph y subcampeón American School.

Sebastián Oronti, de American, fue el portero menos goleado y Alexander Rivas (American) el mejor goleador. Mercelle Cestero fue el entrenador ganador.

En 5to femenino, St.Thomas fue el campeén, mientras que New Horizons llegó en segundo.

Sofía Alonso fue la Jugadora Más Valiosa. Ximena de la Cruz (St. Thomas) menos goleada y Tatiana Castro (St. Thomas) mejor goleadora.

En 5to masculino, Lux Mundi se llevó los honores. IQ International quedó en segundo. Eugenio Pérez fue Más Valioso. Diego Espinal y Marcus Dennemberg (Lux Mundi) fueron porteros menos goleados y Henry Espinal (IQ International) el mejor goleador.

En 6to y 7mo masculino, el colegio Loyola fue el campeón al vencer a La Salle. Emil Herrera fue escogido como Más Valioso. Massimo Greco (Loyola) menos goleado. Gabriel Batista (La Salle) mejor goleador y Irving Delgado (Loyola) como Mejor Entrenador.

En 8vo masculino, Liceo Francés se llevó los lauros al vencer en un emocionante partido al colegio ABC. Mail Betalle (Colegio Francés) fue el Más Valioso; Amir Guzmán, menos goleado, José Gordar (St. George). El entrenador campeón Serafín Velozo.

En 9no y 10 masculino, el Colegio St. George recibió el trofeo. Saint Thomas fue el sub campeón. Arturo Peña (St. George) fue Más Valioso. Oniel Guzmán menos goleado; Ray Santos (St. Thomas) máximo goleador y Diego Gutwezc (St. George) dirigente campeón.

En 8vo /12vo femenino, Saint Thomas llegó en primero y IQ International en segundo. María Fernanda (St. Thomas) Más Valiosa. Lisbeth de los Santos (Saint Thomas) menos goleada; Amelia Chabebe (St. Thomas) mejor goleadora y Oscar Reyes y Oscar Almonte, dirigentes campeones. Mientras que en 11vo/12vo masculino, ABC se llevó el cetro. St. Thomas en 2do.