Salario 14 para gastos escolares: ¿Qué la parece esta propuesta?

La presidenta de la Organización Nacional de Protección al Consumidor (ONPECO), Altagracia Paulino, reiteró este martes su propuesta de crear un salario 14 destinado a compensar los gastos que enfrentan los padres dominicanos en la temporada de útiles escolares, con el fin de reducir el endeudamiento.

«Siempre hemos dicho que, desde que ONPECO surgió, debe haber un salario 14. Nosotros hicimos un levantamiento y el 70% de los dominicanos coge prestado para enviar a sus hijos a la escuela. No importa cuál escuela porque siempre falta algo», señaló en una entrevista para el programa Uno+Uno.

Paulino recordó que agosto es uno de los meses más críticos para los hogares dominicanos debido a la compra de útiles, uniformes, mochilas y zapatos. “Creo que se haría mejor si se ayuda en agosto, así como se hace en diciembre, -porque es un mes fuerte-”, expresó.

La representante de ONPECO agregó que la inflación, provocada por el alza del dólar y la depreciación del peso, agrava aún más la situación, ya que eleva los precios de los productos básicos.

En ese sentido, subrayó la necesidad de implementar mecanismos de educación y orientación desde las instituciones públicas, especialmente dirigidos a los sectores más vulnerables, para guiar sobre prioridades de consumo.

De acuerdo con el Banco Central, los hogares de menores ingresos son los que más sufren los efectos de la inflación, lo que refuerza la urgencia de medidas de apoyo económico como la planteada por Paulino.

