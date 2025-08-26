Salcedo, Cibao y Pantoja, en batalla campal por liderato LDF

Cibao y Salcedo tienen la mayor disputa por ser los más ofensivos del torneo.

El conjunto de Salcedo comienza a erigirse como el principal rival de los poderosos, a pesar de ser un debutante, en base a un juego consolidado y ha puesto picante, que muestra una lucha sin cuartel principalmente con Cibao, Pantoja y la OyM, luego de cumplirse las primeras cuatro fechas del campeonato liga LDF 2025-26.

Si bien el tetracampeón (cinco ligas totales) igualmente lucha a brazo partido contra su archirrival auri-metileno, la gran progresión goleadora en este momento le permite adueñarse de la segunda posición, también a contrapelo de la poderosa OyM, quien apenas está separado de aquellos por dos puntos.

Salcedo lleva diez de doce puntos posibles, con todo y ser debutante en la justa, gracias a un inesperado e histórico desempeño invicto; contra un Cibao y Pantoja que han debido recuperarse de derrotas en su primera cita, y donde el más ganador en la liga (cinco veces) ha mejorado significativamente su producción ofensiva.

Peo el director técnico del celeste, Arturo Berroa, advirtió que “debemos seguir enfocados, como si cada partido fuese el último”, reconociendo que aunque el club mejoró su nivel goleador de la Copa.

Subrayó que la tropa que viste de celeste va en busca de la victoria en cada juego, al tiempo de afirmar que no se intimidan ante ningún rival, “sea quien sea”.

Cibao, que suma nueve tantos, y que por su diferencial (+5 goles) se ubica sólo detrás de los salcedenses, a partir de su caída ha anotado ocho veces y apenas permitido dos, lo mismo que explica la mejoría dramática en la tabla.

Detrás de Cibao, sigue Pantoja (nueve puntos, pero sólo con +1 en diferencial); mientras los académicos quedan en cuarto lugar, con siete unidades. Le sigue Moca, con seis en la quinta posición y el restante puesto a la Liguilla está ocupado por los Delfines (5).

En cuanto al timonel naranja, Júnior Sheldeur, destacó la gran reacción (tres victorias consecutivas). “Ese mal inicio nos ayudó mucho, porque nos gustan los desafíos, y nuestro talento está presente”.

Sheldeur aclaró que a pesar del gran desempeño del equipo de celeste, la LDF es muy competitiva desde hace años, y que por tal razón nadie puede descuidar ningún rival, incluyendo también en esencia “al Vega Real, Delfines del Este, Jarabacoa y Atlántico”.