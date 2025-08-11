Salcedo FC debuta a lo grande: goleada histórica 0-6 que sacude el fútbol nacional

San Cristóbal.– En una tarde para el recuerdo, Salcedo FC, dirigido por Arturo Berroa, firmó una página dorada en el fútbol nacional al golear 0-6 al Atlético San Cristóbal en su estreno en la Liga Dominicana de Fútbol. La victoria, lograda en el Estadio Panamericano, marca el récord de anotaciones para un equipo debutante en la historia de la LDF.

El recital ofensivo comenzó temprano: Daniel Jamesley abrió el marcador al minuto 3 con una definición precisa. Al 26, un centro desde la derecha terminó en autogol de Dessin, tras una jugada combinada entre Carreras y el capitán celeste, Carlos “La Hormiga” Rossel. El argentino Gastón Comas amplió la ventaja con un golazo de tiro libre al 35’, ejecutado con potencia y colocación, y repitió apenas cuatro minutos después (39’) tras una gran jugada colectiva. En el tiempo añadido de la primera parte, Bermúdez firmó el quinto.

En la segunda mitad, Jamesley volvió a aparecer al 53 para sellar su doblete y cerrar el marcador. Con el 0-6, los dirigidos por Berroa bajaron las revoluciones, controlaron el balón y aseguraron una victoria que ya se inscribe en la historia del balompié dominicano.

El rendimiento confirma que lo demostrado en la Copa LDF no fue un espejismo: Salcedo FC llegó para competir al más alto nivel. Cientos de salcedenses se trasladaron a San Cristóbal para alentar a su equipo, regresando con la certeza de que su provincia ya tiene un nuevo protagonista en el mapa del fútbol nacional.

El reto se agiganta: el próximo miércoles, a las 4:00 p. m., en el Estadio Domingo Polonia de Salcedo, por primera vez en la historia, la provincia Hermanas Mirabal recibirá un partido oficial de un equipo profesional. La “tropa celeste” buscará extender su racha triunfal ante su gente, en un escenario que promete teñirse de azul y convertirse en una fiesta inolvidable para todo el pueblo.