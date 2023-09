Sale póster de «Sirena», nuevo cortometraje de Olivia De Camps

La destacada y ascendente promesa detrás del lente, Olivia de Camps, está en la espera del momento adecuado para estrenar su siguiente cortometraje «Sirena», cuyo rodaje tuvo lugar en esta ciudad en agosto de 2022, específicamente en el sector de Buena Vista Sur y varias locaciones del Distrito Municipal de Caleta (incluyendo un área de la playa).

Argumento del cortometraje

«Sirena» retrata una complicada relación de pareja donde Miguel (Marcos Sánchez), el patriarca de la casa, apenas interactúa con su esposa Seneida (Luz Seneida Mercedes), y no por su tedioso trabajo, sino el de ella. Presas de un secreto a voces en el vecindario que les tocó vivir, Sirena (Esmadelin García Mercedes), hija del disfuncional matrimonio, intenta confirmar si los rumores que ha escuchado de su padre se convierten en sospecha legítima al éste ser señalado de sostener una relación extra marital y algo más. Anexo a esa situación, Sirena está a punto de irse a residir a Nueva Jersey, EE.UU. a solicitud del novio de ésta y debe tomar una decisión entre buscar su identidad existencial o quedarse en la cruda realidad que le ha tocado vivir.

LEA: Netflix: Algunos de los estrenos que podrás ver en octubre

Locación

Rodado en La Romana por Olivia De Camps, «Sirena» fue además adaptado por la galardonada joven de 23 años a raíz de una historia original.

El proyecto es producido por Lei González, Marcela Victoria y Fernando Henríquez y se convierte en el primer cortometraje internacional en donde el romanense Marcos Sánchez actúa tras éste haber salido en «Blue Miracle» para Netflix (protagonizada por Dennis Quaid); el videoclip «Canalla» de Romeo Santos y El Chaval de la Bachata, una participación pendiente de estreno en el film «Nyad», drama deportivo-biográfico con Annette Bening, Jodie Foster y Rhys Ifans para Netflix, su aparición en un capítulo de «Are You Afraid of the Dark?: Ghost Island» serie de Nickelodeon y un pequeño papel en Road House, nueva versión de la película homónima de 1989 estelarizada en ese entonces por Patrick Swayze y ahora por Jake Gyllenhaal en el rol principal, dirigida por Doug Liman, rodada en gran parte en locaciones del país y será estrenada vía Amazon Prime Video.

Recientemente se reveló el póster oficial del corto que incluye a la actriz principal del mismo Esmadelin García Mercedes y el detalle textual de los créditos que además anexa los nombres de Luz Seneida Mercedes y el actor romanense Marcos Sánchez.

Trascendió que Sirena estrenará a inicios de diciembre próximo de este 2023 con lugar y/o plataforma/cine/canal de TV, por confirmar.

¿Quién es Olivia de Camps?

La joven realizadora nació en Nueva York, EE. UU., pero fue criada en la República Dominicana, fruto del matrimonio entre Dominique Blüdhorn y el desaparecido Hatuey De Camps Jiménez.

Olivia es además guionista y ha sido en varias ocasiones premiada como el Tony Hawkins Award, Metro Film & TV Awards, First Time Filmaker y el Advocacy Film Festival.

Recientemente se graduó de NYU Tisch con un BFA en Cine y Televisión.

A través de la fusión de ficción y documental, su trabajo a menudo explora la belleza y complejidad de las voces desconocidas de las personas marginadas en América Latina y el Caribe, que rara vez se exploran en el cine.

Futuros proyectos

Más recientemente, se desempeñó como productora creativa de la primera pasarela virtual de Vogue y se encuentra en la posproducción de «Digital Bodies», su miniserie documental, que explora cómo los mundos virtuales se han convertido en una expansión de la vida real.

Además su cortometraje «Chico Virtual», actualmente en el menú de HBO Max, De Camps recientemente dirigió el videoclip «Breaking The Internet» del ascendente rapero Rodney Chrome y en ese menester hace una semana salió el vídeoclip de la cantante de origen dominicano María Isabel, titulado I Drove You Crazy, el cual fue dirigido por De Camps.

Su agenda contempla una amplia gama de proyectos a dirigir, muchos de los cuales son videos musicales, películas de moda y documentales.

Olivia está por igual, desarrollando el que será su primer largometraje, el cual rodará en la República Dominicana.