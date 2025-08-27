Por Luis Felipe Rosa Hernández

Al gordo Oviedo (Jose Ernesto) le gustaba citar a Deng Xiaoping, cuando, refiriéndose al envejeciente liderazgo del partido (PCCH) y el gobierno de la República Popular China, decía que estaba saliendo de escena y que confiaba en los emergentes dirigentes y funcionarios que iban asumiendo la dirección del partido y el Estado de esa nación socialista para darle continuidad a los programas de modernización y desarrollo trazados, que hoy sorprenden y maravillan al mundo por sus extraordinarios resultados en reducido tiempo.

Estando muy cerca de los 77 años, me ha tocado ver salir de escena a más de una generación que fue protagónica de los acontecimientos que marcaron y definieron el perfil de la sociedad y el país que hoy tenemos. Desde el Consejo de Estado después del ajusticiamiento del tirano Trujillo, pasando por el gobierno democrático del profesor Juan Bosch y el levantamiento armado del 14 de junio, con Manolo Tavárez Justo a la cabeza, en noviembre del 1963, que fue primera acción de resistencia al golpe de Estado del 25 de septiembre pasando por la revolución constitucionalista del 24 de abril del 1965, fueron muchas las figuras que entraron y salieron de escena.

Talvez las que más perduraron sobre el tablero de la historia fueron Balaguer y Juan Bosch, como actores de primer rango, puesto que el coronel y héroe de abril Francisco Alberto Caamaño saltó al escenario en el 1965 y salió en 1973, al caer como comandante guerrillero en una loma de Ocoa. Al igual que Manolo Tavárez Justo, son los actores políticos de más intenso y breve paso por la historia política de los años 60 y 70 de nuestro país. Claro a ellos debemos sumar otros actores de relevancia, como Juan Miguel Roman, Maximiliano Gomez, Amaury German Aristy, entre otros mucho.

Con gran protagonismo en su paso por los escenarios de la política nacional contemporánea están: Dr. Jose Francisco Peña Gómez, Jacobo Majluta, Hatuey De Camps, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Yvelisse Prats Ramírez, Tirso Mejía, Esteban Díaz Jáquez, Hugo Tolentino, entre un listado largo de figuras que, como la de Aniana Vargas, Freddy Beras Goico y Johnny Ventura, llenan las páginas de las personalidades que han salido de escena, dejando sus improntas.

Hay que asumir que la vida es un escenario al que se entra sin que nos pregunten y que igualmente salimos, por lo que, tal como también gustaba decir al gordo Oviedo, la nuestra es una generación saliendo de escena, por lo que debemos empeñarnos en dejar el mejor legado.