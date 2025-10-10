Salud afirma que RD tiene vacunas para la meningitis



La meningitis es una enfermedad infecciosa aguda grave, potencialmente mortal, caracterizada por una inflamación de las meninges, membranas que envuelven y protegen al cerebro y la médula espinal. La buena noticia es que para esta enfermedad infecciosa, República Dominicana tiene vacunas disponibles, en los sectores público y privado.

En 2023 se introdujo la vacuna contra meningococo, dirigida a grupos especiales como población cautiva, academias policiales, militares y en el contexto de la prevención y control de brotes de enfermedad meningocócica.

Esta información corresponde a la semana 39 publicada por el Ministerio de Salud. Durante el período 2020 a 2024, la agencia del Estado ha administrado 3,057,171 dosis de pentavalente y 3,072,565 de vacuna contra el neumococo, en población menor de un año.

En 2024 se realizó una jornada de vacunación contra el neumococo, en el contexto de la Semana de Vacunación de las Américas, impactando a 186,196 pacientes diabéticos y adultos mayores.

Al 30 de septiembre de 2025 se han administrado 222,854 dosis de pentavalente, 261,854 de vacuna contra el neumococo, 51,146 de hexavalente y 5,866 de vacunas contra meningococo.

Enfermedad

La meningitis puede ser de origen infeccioso o no. Los agentes infecciosos incluyen una variedad de bacterias, virus, hongos y parásitos, siendo la meningitis bacteriana la forma más grave de la enfermedad, causante de más de la mitad de las muertes.

En 2021, la meningitis causó 213,962 muertes en el mundo, de acuerdo al reporte.