Salud alerta pandemias potencializan pobreza

Los fenómenos pandémicos pueden alterar drásticamente la vida de millones de personas, afectando no solo la salud, sino también la estabilidad económica, social y política de las naciones. La advertencia la hizo el ministro de Salud, doctor Víctor Elías Atallah Lajam, durante su intervención en el acto inaugural de Encuentro Anual de Comunidades Epistémicas.

El ministro se refirió al tema central del encuentro «Desarrollando plataformas de investigación para prevenir y mitigar fenómenos pandémicos».

Puntualizó que el mundo ha sido testigo, una y otra vez, de cómo los fenómenos pandémicos pueden alterar drásticamente la vida de millones de personas, afectando no solo la salud, sino también la estabilidad económica, social y política.

La pandemia más reciente ha servido como un duro recordatorio de la vulnerabilidad y un llamado urgente a la acción, refirió.

Resaltó que solamente en el 2020 casi 100 millones de personas cayeron en la pobreza y ni siquiera el avance tecnológico supuso una prioridad para el bien común, expresó en su introducción al acto.

Los países de ingresos más altos acapararon 870 millones de vacunas en excedente, no se compartieron los conocimientos y los derechos de propiedad se mantuvieron en manos de unas pocas farmacéuticas, lamentó Atallah Lajam.

Grandes desafíos

En la actualidad, los desafíos de salud pública son más complejos y globales, pero también a la vez más locales que nunca, dijo.

Considero que se requieren investigaciones interdisciplinarias y se ha aprendido que los enfoques interdisciplinarios son esenciales en la investigación pandémica, pues las pandemias no respetan fronteras ni disciplinas.

“Debemos integrar conocimientos de Epidemiología, Biología, Ciencia de Datos, Sociología y Economía entre otros que permiten desarrollar modelos predictivos más precisos, identificar patógenos rápidamente y evaluar el impacto de las medidas de salud pública, fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta y promoviendo soluciones más efectivas”, expresó.

Innovación tecnológica:

El avance tecnológico es clave en la lucha contra pandemias, pues proporciona herramientas como la secuenciación genética rápida e inteligencia artificial para el análisis de datos. Asimismo, desarrollar plataformas tecnológicas de investigación debe ser una prioridad, ya que facilitan el análisis de datos en tiempo real, modelan escenarios y apoyan la toma de decisiones informadas, subrayó el ministro.

Por pasos

Explicó que el primer paso para repensar la innovación en pro de la salud para todos es el reconocimiento de que la innovación en la salud implica inteligencia colectiva. Múltiples actores, desde instituciones públicas hasta empresas privadas, laboratorios universitarios y organizaciones de la sociedad civil, están involucrados en la creación de las tecnologías médicas, destacó.

En la actividad participaron, la doctora Marija Miric, presidenta Fundación Two Oceans, el doctor Eddy Pérez Then, asesor Fundación Two Oceans y la doctora Alba María Ropero, representante de la Organización Panamericana de la Salud. Asimismo, el doctor Julio Sánchez Mariñez, rector del INTEC, y Eladio Pérez