Salud de Alex Bueno: el motivo detrás de su intervención quirúrgica en Nueva York

El cantante dominicano Alex Bueno fue sometido a una “intervención quirúrgica menor” por un equipo de reconocidos neurólogos en un hospital de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Así lo dio a conocer este viernes el equipo de trabajo del merenguero, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, en el que indicaron que el procedimiento había sido todo un éxito.

«En las pasadas horas se le realizó una intervención quirúrgica menor, para retirarle una pequeña lesión ubicada en la cabeza. El procedimiento fue todo un éxito, gracias a Dios, se lee en el escrito.

De igual forma, se comunicó que el equipo médico que asiste a Alex Bueno señaló que la intervención era lo más recomendable como medida preventiva, con el fin de evitar posibles complicaciones a futuro.

«Nuestro artista se encuentra de muy buen ánimo, alegre por su nominación a los Latin Grammy’s, deseoso de regresar a los escenarios, con una actitud positiva, pero comprometido con su pronta recuperación, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones médicas, entre ellas: varios días de absoluto reposo y chequeos rutinarios», aseguraron.

Los manejadores, además, garantizaron que continuaran manteniéndo informados a los seguidores de Alejandro Wigberto Bueno López, nombre de pila del merenguero, de cada paso del proceso.

«Gracias por todas sus muestras de cariño, apoyo y oraciones. Bendiciones para todos», finalizó.