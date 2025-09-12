Salud mental: La trampa de hacer individual una responsabilidad colectiva (2 de 3)

Existe una tendencia a individualizar la salud mental, como si todo dependiera de la fuerza de voluntad o las decisiones y capacidades personales. Esto implica, por un lado, que se responsabiliza a las personas y sus familias para encontrar soluciones, mientras se deja de lado la urgencia de mejorar las condiciones estructurales, como la pobreza, la desigualdad, la violencia o la falta de acceso a servicios básicos o de información, que afectan directamente el bienestar psíquico o emocional. Por otro lado, la atención se reduce a los fármacos, como si un medicamento pudiera, por sí solo, resolver dolores que muchas veces tienen raíces sociales, económicos, afectivos y comunitarios. Este enfoque individualista no solo es limitado, es también injusto, porque pone el peso del sufrimiento en quien lo padece, en lugar de distribuir la responsabilidad entre quienes construimos, sostenemos o permitimos entornos que enferman.

Aclaro que cuando hablo de salud mental me refiero a un sistema complejo donde confluyen pensamientos, emociones, conductas y procesos bioquímicos cerebrales. Cuando este sistema se desequilibra, pueden requerirse medicamentos que aporten las sustancias que el cerebro ya no puede producir por sí mismo. En otros casos, la psicoterapia es fundamental para revisar creencias, patrones de pensamiento y formas de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Pero antes de llegar a un punto de crisis, deberíamos preguntarnos: ¿qué factores están enfermando a las personas?

Más allá de la predisposición genética, existen detonantes que juegan un papel crucial en el deterioro de la salud mental. Algunos de los más frecuentes son: a) La precarización de la vida: trabajos inestables, jornadas interminables, bajos salarios y el miedo constante a no llegar a fin de mes. b) El aislamiento social y la falta de redes de apoyo, especialmente en entornos urbanos donde predomina el individualismo y el poco sentido de comunidad c) La violencia estructural y simbólica: desde la discriminación por pobreza o discapacidad hasta el trato desigual por ser mujer o ser niño o niña d) Sociedades altamente exigentes, que te incluyen o excluyen a partir de tu capacidad de gasto o consumo (de dinero, objetos, sustancias)

Por eso, aunque es cierto que cada persona con algún diagnóstico psicosocial necesita una atención clínica especializada y personalizada que puede incluir medicación y/o terapia psicológica, también es indispensable incorporar respuestas comunitarias como: a) Redes de apoyo barrial o comunitario, donde las personas no estén solas ante el sufrimiento, sino contenidas en entornos que las escuchen, acompañen y sostengan, b) Programas de intervención comunitaria que integren psicología, trabajo social y educación popular, para prevenir, detectar y acompañar situaciones de malestar psíquico desde una mirada integral.

Y si además, esta persona con una condición de salud mental es madre o padre, la urgencia de las soluciones se multiplica, siendo necesario: a) Promover políticas públicas de corresponsabilidad familiar, que distribuyan de forma justa las tareas domésticas y de cuidado, aliviando la sobrecarga (que suele recaer desproporcionadamente sobre las mujeres), b) Fortalecer la red de cuidados comunitarios ( tanda extendida, centros de cuidado infantil, espacios de crianza compartida) que permita a madres y padres con algún riesgo psico-social contar con apoyo en la crianza y tiempo para su propia recuperación.

Es así que hablar de salud mental colectiva también implica hacernos cargo de las culturas y patrones sociales que nos enferman. ¿Cómo no va a haber un aumento de los trastornos de ansiedad o depresión si: a) Normalizamos y consumimos a diario contenidos violentos en canciones, series y redes sociales, que promueven relaciones tóxicas, le hacen culto a la violencia y banalizan el dolor? b) Exigimos a las personas que sean altamente productivas, exitosas y “resilientes”, pero no brindamos condiciones mínimas de bienestar ni acompañamiento emocional? c) Estimulamos el consumo desmedido y la competencia constante, generando frustración, angustia y sensación de fracaso en quienes no logran sostener ese modelo idealizado de vida.

Frente a esto, es urgente reconstruir el tejido social y volver a los barrios, invertir en salud mental preventiva, haciendo jornadas abiertas de psicología comunitaria, espacios seguros de escucha activa, formación en primeros auxilios psicológicos en las comunidades y claro, todo esto requiere inversión y continuidad pública.

Debemos comprender que la salud mental no está solo en los consultorios de psicólogos y psiquiatras, también se construye o se debilita en la forma en que nos relacionamos, en cómo habitamos nuestras casas, escuelas, trabajos y barrios. La salud psíquica y emocional no es un tema individual, es una responsabilidad compartida, por eso, cuando alguien padece alguna condición psicosocial no podemos mirar para otro lado, debemos preguntarnos: ¿qué puedo hacer, desde donde estoy, para acompañar, cuidar y sanar en comunidad?