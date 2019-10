Salud Preventiva: Estilos de vida: tú decides cambiar

Da un primer paso. Una pequeña rutina marca la diferencia

Cuando realmente decides cambiar tu estilo de vida, las pequeñas modificaciones en tu rutina diaria van a tener un papel determinante y pueden lograr grandes cambios. Lo más importante es dar el primer paso.

Y ese primer paso es reconocer qué hábitos están perjudicándote. Para ello, escribe en papel (o digital, en el teléfono móvil, por ejemplo), los hábitos que deseas cambiar.

Es una forma de reconocerlos al instante, de no olvidarlos y de visualizarlos físicamente fuera de tu cabeza, para recordarlos rápidamente.

Por ejemplo:

• Nunca tomo desayuno

• Tomo 7 tazas de café al día

• Nunca hago ejercicio

• Como dulces a diario.

• Solo tomo dos vasos de agua al día.

• Siempre compro comida ya preparada.

Ahora que has reconocido lo que deseas cambiar, escribe la misma frase de una forma que refleje tu nueva meta. Por ejemplo:

• En esta semana tomaré yogurt de desayuno 3 veces, iniciando con 4 onzas e ir aumentándolo poco a poco, pero constante.

• Hoy Tomaré solo 4 tazas café. Trata de preparar solo esas 4 tazas, si sobra, te verás en la tentación de consumirlo.

• Haré ejercicio 3 días esta semana en forma de baile (puede ser saltar la soga o caminar)

• No comeré dulces esta semana

• Tomaré 4 vasos de agua diario.

• Hoy voy cocinar mi comida de mañana

Quizás No veas los resultados enseguida, pero comienzan a reflejarse en nuestro organismo desde el primer día.