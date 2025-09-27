Salud Pública alerta sobre riesgos sanitarios durante las lluvias

El Ministerio de Salud recomendó a la población tomar las medidas preventivas necesarias para evitar enfermedades a causa de las lluvias ocurridas en el país en las últimas horas. Explica que, debido a la acumulación de agua y manipulación incorrecta de alimentos o consumo de agua contaminada, podrían incrementarse los casos de dengue, leptospirosis y enfermedad diarreica aguda (EDA) entre otras.

El organismo de Salud destacó que, durante la temporada de lluvias, puede registrarse un aumento de las enfermedades respiratorias agudas y las epidémicas, y en ese sentido es importante que las personas sigan las recomendaciones de lugar tanto para prevenirlas como para tratarlas en caso de padecerlas.

Las autoridades recomiendan consumir solo agua potable y evitar el agua de procedencia desconocida. Recordó que, en caso de no contar con agua potable, para purificarla es necesario hervirla, filtrarla o aplicar 5 gotas de cloro por galón y dejar reposar durante 30 minutos, de esta manera se eliminan contaminantes, reduciendo el riesgo de enfermedades y problemas de salud.

Para el almacenamiento del agua para el uso doméstico, el Ministerio de recomienda aplicar cloro en el agua almacenada en los tanques, con un paño limpio, untar cloro en las paredes, al mismo nivel del agua y mantenerlos tapados, evitando la reproducción de larvas de mosquitos y por ende la propagación de enfermedades como el dengue.

Asimismo, exhorta lavar y mantener limpios los utensilios de cocina, consumir alimentos seguros y guardarlos de forma adecuada, lavar las latas de comida antes de abrirlas, lavar correctamente las frutas y vegetales, evitar bañarse en los aguaceros o tener contacto con agua sucia, excrementos de animales, evitando contaminantes o factores que pueden producir leptospirosis.

Recuerda a la población que debe mantener constantemente el lavado de manos con suficiente agua y jabón, después de ir al baño, antes de comer y manipular los alimentos.

De igual manera, utilizar pañuelos al estornudar para evitar virus gripales.

También es necesario la disposición correcta de los desechos, no sacar fundas de basura a las aceras durante la lluvia, sino colocarla dentro de los contenedores o esperar el paso de los camiones recolectores.

Instruye a no automedicarse y en caso de presentar fiebre, diarrea, vómito, afecciones respiratorias o malestar general, entre otros síntomas, debe dirigirse de inmediato al centro de salud más cercano, ya que estos están debidamente abastecidos con los insumos, equipos y medicamentos necesarios, para enfrentar cualquier eventualidad.

En ese mismo orden, exhorta a mantener cuidado especial con los grupos de riesgo como, embrazadas, envejecientes, niños y niñas, personas con enfermedades crónicas y con trastornos de salud mental.

El organismo de Salud llama a la población a aplicar estas medidas y mantenerse informado de fuentes oficiales como el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y del Centro Operaciones de Emergencias (COE).