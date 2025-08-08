Salud Pública revela cómo están las enfermedades esta semana en República Dominicana

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública confirmaron dos nuevos casos de dengue, acumulando un total de 18 notificaciones durante las últimas cuatro semanas (de la SE 27 a la 30) del año 2025.

«En lo que va del año, se han acumulado 161 casos, lo que representa una reducción del 85 % en comparación con el mismo período del año 2024″, comunicó la instutución.

Agregó, a través del boletín #30 de la Dirección de Epidemiología, que también se reportaron cinco casos de malaria, para un acumulado de 654 casos. «Los focos activos de transmisión se concentran principalmente en las provincias de San Juan (272 casos) y Azua (339 casos)», destalló.

De igual manera, Salud Pública comunicó la confirmación de la circulación activa de múltiples virus respiratorios, entre ellos el virus B linaje Victoria, SARS-CoV-2 y adenovirus, tras el análisis de alrededor de 31 muestras respiratorias procesadas por el Laboratorio Nacional de Referencia Dr. Defilló.

«El virus B linaje Victoria presentó una positividad del 0.0%, mientras que SARS-CoV-2 mostró una positividad del 6.5%», indicó.

El Sistema de Vigilancia Centinela también reportó 21 casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG) y el acumulado de casos asciende a 910. «El 25 % (224) de estos casos se concentró en Santiago, seguido del 17.4% (159) en Azua y el 17.4% (78) en Santo Domingo. Esta cifra representa una disminución del 29 % en comparación con el mismo periodo, pero del año 2024 donde se notificaron 1,055», añadieron las autoridades sanitarias.

Muerte materna e infantil

Salud Pública, además, notificó cuatro muertes maternas, tres de estos correspondientes a mujeres de nacionalidad haitiana y 1 a una dominicana. «El acumulado hasta esta semana epidemiológica es de 95 muertes, lo que muestra una disminución del 10% en comparación con el año 2024″, declaró.

Asimismo, se notificaron 30 muertes infantiles. «De la SE-1 hasta la SE-30 del 2025 se han registrado 1,013 decesos lo que refleja una reducción de 21% en relación al año anterior donde se reportaron 1,290 muertes», dijo.

Otras enfermedades

Respecto al COVID-19, el cólera y la leptospirosis, el boletín de la Semana Epidemiológica 30 no registró nuevos casos, lo que, según Salud Pública, refleja una tendencia positiva en el control de estas enfermedades en el país.

«En ese sentido, las autoridades del Ministerio de Salud continúan reforzando la vigilancia epidemiológica para mantener estos indicadores y evitar posibles brotes. De igual forma, se exhorta a la población a mantener las medidas de prevención, como el lavado de manos, consumo de agua potable y la higiene adecuada de los alimentos», se destaca en el documento.

