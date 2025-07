Salvaron el Botánico

Si previamente las autoridades del Gobierno hubiesen explicado con lujos de detalles, las implicaciones de la magna obra de ampliación de la avenida República de Colombia y que el importante proyecto no afectaría, ni el perímetro ni las áreas protegidas del emblemático Jardín Botánico Dr. Rafael Moscoso Puello, la crispación social que se levantó, no tuviese sentido. Pero la protesta evidenció el amor colectivo por la naturaleza y eso es bueno. Es plausible el anuncio sobre la recuperación de 24,000 metros cuadrados, para levantar un nuevo parque ecológico, sobre los terrenos de una cañada que será saneada para tales fines. De igual modo, fue bien recibida la información adicional del remozamiento que recibirá el icónico Botánico, con la renovación del jardín japonés, el pabellón ecológico, la construcción de baños, comedor y dispensario médico. La moraleja es: No olvidar que vivimos la época vibrante de la información oportuna.