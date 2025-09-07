Sammy Sosa entra al Salón de la Fama de los Cachorros de Chicago

Este domingo fue un gran día para el dominicano Samuel (Sammy) Sosa y para los Cachorros de Chicago, ya que fue incluido, junto a Derreck Lee, en el Salón de la Fama de la franquicia.

Sosa y Lee fueron anunciados como incluidos este año durante Convención de los Cubs en enero.

Pero la franquicia culminó un fin de semana de actividades con la entrega de sus blazers azules a la pareja, lo que constituyó la última parte del proceso de inducción.

Estas chaquetas azules se entregan a cada miembro del Salón de la Fama de los Cubs y llevan bordados los nombres de cada miembro del Salón de la Fama.

En su recorrido con los Cachorros, Sosa jugó 1.811 partidos. Fue el único pelotero en la historia de la MLB en disparar 60 o más cuadrangulares en tres temporadas (1998, 1999 y 2001).

La batalla de jonrones que libró con Mark McGwire, a quien le ganó el premio al Jugador Más Valioso en la temporada de 1998, cuando ambos rompieron el récord de 61 vuelacercas de Roger Maris, levantó al béisbol y fue clave para impulsar su popularidad.

«Es abrumador recibir esta noticia. Le debo mucho a la familia Ricketts, a la organización de los Cachorros y, por supuesto, a los fanáticos. Me siento honrado de ser parte de este reconocimiento y de regresar a Chicago, donde siempre me sentí como en casa», dijo Sosa este viernes en un comunicado.

Dueño de 609 cuadrangulares y más de 1.600 carreras remolcadas, Sosa ha sido señalado como un usuario de sustancia prohibidas para mejorar el rendimiento, lo que impidió lograr el porcentaje de votos para ser elegido por los votantes cuando fue parte de la boleta para el Salón de la Fama.

Aún cuenta con la oportunidad de entrar por el Comité de la Era Contemporánea, donde votan los exjugadores.