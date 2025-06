Samsung lanza versión beta de One UI 8

One UI 8 está por llegar y ya está disponible en acceso anticipado a través de su programa beta, marcando el inicio de una nueva era de inteligencia de software con un verdadero agente de IA multimodal diseñado para diversos factores de forma de dispositivos Samsung Galaxy.

One UI es la plataforma de software integrada de Samsung, creada para ayudar a los dispositivos Galaxy a simplificar las rutinas diarias y mejorar la productividad y la comodidad. Gracias a la colaboración entre Samsung y Google, One UI 8 se estrenará próximamente en los nuevos dispositivos plegables de Samsung y se expandirá gradualmente a más dispositivos Galaxy, permitiendo a los usuarios disfrutar de una experiencia móvil más rica y personalizada con la última versión de Android.

Mediante una comunicación abierta, Samsung y Google compartieron activamente sus sistemas de diseño y comentarios en tiempo real, acelerando el desarrollo del software, lo que convirtió a One UI 8 en una de las primeras plataformas de interfaz de usuario en adoptar Android 16.

Además de ser la primera generación de actualizaciones que se lanza junto con los nuevos dispositivos plegables, el lanzamiento de One UI 8 también marca un nuevo ritmo en la evolución del software de Samsung, con importantes novedades en experiencia de usuario (UX) e inteligencia artificial (IA). Puedes obtener un primer vistazo a esta innovación inscribiéndote en el programa beta que comienza hoy, disponible inicialmente para los Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra en EE.UU., Alemania, Corea y el Reino Unido.

IA personalizada para interacciones naturales y fluidas

El lanzamiento oficial de One UI 8 traerá una experiencia de IA que hará tu día a día más inteligente y conveniente al potenciar las funciones de IA introducidas por primera vez en la serie Galaxy S25. Hay tres factores clave que lo hacen posible: capacidades multimodales, UX adaptada a diferentes formatos de dispositivos y sugerencias personalizadas y proactivas.

La multimodalidad inteligente permite una comunicación fluida y natural con una IA que entiende lo que estás mirando o viendo en el momento. La experiencia de usuario actualizada está optimizada para los distintos factores de formas de dispositivos del ecosistema Galaxy, impulsando tu productividad y eficiencia diaria. One UI 8 también reconocerá tu contexto, ofreciendo sugerencias personalizadas y proactivas que se alinean con tu rutina diaria. Funciones como Now Bar[i] y Now Brief[ii] brindarán información y sugerencias aún más personalizadas, ayudándote a mantenerte al tanto de tus tareas mediante contenido de IA curado.

Esta experiencia inteligente y personalizada de IA no surge de la nada. Es posible gracias a una sólida seguridad que protege tus datos. Samsung Knox Vault combina un procesador de seguridad dedicado con memoria segura para aislar los datos sensibles del resto de tu información personal y garantizar que nadie más pueda acceder física o remotamente a tu información. One UI 8 también ofrece configuraciones para que el procesamiento de datos ocurra solo en el dispositivo, ya que muchas de las experiencias de Galaxy AI utilizan tanto procesamiento local como en la nube. Con la transparencia y la elección del usuario como ejes centrales, One UI 8 ofrecerá una experiencia de IA personalizada sin comprometer tu privacidad.

Comodidad diaria mejorada

One UI 8 no solo se trata de ofrecer una experiencia de IA, sino también de proporcionar herramientas convenientes e intuitivas diseñadas para hacer que tu interacción diaria con los dispositivos móviles sea más fluida.

Auracast, una tecnología de transmisión de audio basada en Bluetooth LE Audio permitirá conectar audio sin esfuerzo mediante el escaneo y la compartición de códigos QR, permitiendo que múltiples dispositivos compatibles como los Galaxy Buds3 y audífonos para personas con dificultades auditivas, se conecten a una transmisión de audio compartida sin necesidad de configuraciones manuales complicadas.

Además, el soporte al cliente en los centros de reparación será más rápido y conveniente, gracias al soporte habilitado por QR y NFC disponible directamente desde la Cuenta Samsung. Ahora puedes registrarte con QR y NFC sin llenar formularios, reduciendo los tiempos de espera y simplificando las solicitudes de servicio.

La app Reminder será tu aliada en los viajes, con funciones más intuitivas y prácticas. Si estás planeando un viaje a Nueva York con tu familia, puedes gestionar todos tus recordatorios en un solo lugar desde que abres la app, con una interfaz amigable incluso para nuevos usuarios. También puedes compartir la lista de recordatorios con familiares o amigos con solo un botón. Y si llevas las manos llenas de bolsas, puedes añadir recordatorios usando solo tu voz, ya que está habilitada por voz.

Compartir recuerdos con familiares y amigos también será más fácil que nunca con la función mejorada de Quick Share. Un solo toque del botón Quick Share en el panel de ajustes rápidos te permitirá enviar y recibir archivos al instante.

El futuro de Galaxy AI comienza ahora. Regístrate a través de la app Samsung Members para ser de los primeros en experimentar el poder de One UI 8.