Samsung presenta su visión de ‘IA para todos’

Samsung describe su estrategia para emplear la inteligencia artificial brindando una experiencia del dispositivo conectado más segura, inclusiva y eficiente energéticamente

Santo Domingo, Republica Dominicana – Enero de 2024 – Samsung Electronics compartió su visión de cómo la tecnología de IA permitirá a las personas experimentar sus dispositivos de una manera más intuitiva y conveniente.

Presentando estas ideas en su conferencia de prensa en el CES® 2024, Samsung se unió a socios clave para delinear la tecnología detrás de esta visión y mostrar cómo los nuevos productos y servicios utilizan las capacidades de IA para facilitar la vida.

Jong-Hee (JH) Han, Vicepresidente, CEO y Jefe de la División de Experiencia de Dispositivos (DX) de Samsung, abrió la conferencia de prensa describiendo cómo la IA permitirá que las tecnologías conectadas mejoren la vida diaria de las personas mientras permanecen «en segundo plano» y sin ser intrusivas.

La estrategia delineada por él y otros de los expositores se centró en papel de la IA en la mejora de experiencias conectadas simples y útiles. A lo largo de la conferencia de prensa, Samsung exhibió una serie de productos y servicios que ayudan a lograr estos objetivos.

«Con la aparición de la inteligencia artificial, experiencias más inteligentes y mejores redefinirán cómo vivimos», dijo Han. «La amplia cartera de dispositivos potentes de Samsung, junto con la búsqueda de una colaboración abierta, ayudará a llevar la IA y la hiperconectividad a todos».

Productos de visualización y electrodomésticos digitales habilitados por IA traen nuevas experiencias al hogar

Durante la conferencia de prensa del CES, Jonathan Gabrio, Jefe del Centro de Experiencia Conectada de Samsung Electronics de Estados Unidos, mostró las formas en que la tecnología de IA está transformando cómo se utilizan los productos de Visualización y Electrodomésticos Digitales.

Por ejemplo, Samsung Neo QLED 8K QN900D cuenta con un Procesador de IA incorporado, NQ8 IA Gen 3, equipado con una red neuronal de IA 8 veces mayor y un NPU dos veces más rápido que su predecesor.

Gracias al procesador NQ8 IA Gen3, Samsung Neo QLED 8K escala automáticamente el contenido de baja resolución para proporcionar a los usuarios una experiencia de visualización de calidad de hasta 8K y afina imágenes en movimiento rápido a través de AI Motion Enhancer Pro.

Samsung Neo QLED 8K también presenta Active Voice Amplifier Pro, que analiza la voz y el ruido de fondo utilizando IA, para optimizar su experiencia auditiva en la televisión con el fin de que se pueda disfrutar de varios contenidos como si se estuviera en la primera fila de un estadio o cine.

Samsung presenta una visión renovada.

Samsung Neo QLED 8K también presenta Tizen OS Home, que ofrece las últimas aplicaciones, servicios, contenido personalizado y recomendaciones de servicios para mejorar su experiencia de entretenimiento.

En cuanto a los espectadores con diferentes necesidades, Samsung también proporciona características de accesibilidad innovadoras. Una función de lenguaje de señas en Samsung Neo QLED se puede controlar fácilmente con gestos para personas con discapacidad auditiva, y una función de Subtítulo de Audio convierte los subtítulos de texto en palabras habladas en tiempo real para aquellos con baja visión.

Además, Samsung está introduciendo el nuevo The Premiere 8K, un proyector que no solo cuenta con una pantalla de 150 pulgadas, sino también con la primera transmisión inalámbrica 8K del mundo para un proyector. Con The Premiere 8K, los usuarios podrán disfrutar de una experiencia de visualización a gran escala como la del cine en la comodidad de sus hogares.

En cuanto al sonido, Samsung también presentó Music Frame, un altavoz con una cubierta personalizable que se integra perfectamente en los hogares de los usuarios. A través de Q-Symphony, Music Frame se sincroniza con televisores y barras de sonido de Samsung, brindando graves enriquecidos y sonido envolvente de woofers duales, incorporados al hogar con un esfuerzo mínimo.

Samsung también ha realizado importantes actualizaciones a Ballie, el robot rodante de IA presentado por primera vez en el CES 2020.

Ballie ahora ha evolucionado en su compañero de IA capaz de interactuar con otros dispositivos inteligentes para proporcionar servicios personalizados como encargarse de tareas molestas o proyectar imágenes y videos en las paredes para que los usuarios puedan ver información clave para su vida diaria, como el clima u otro contenido relevante, donde quiera que estén.

Para mejorar las experiencias de cocina y alimentos, Samsung está presentando la nevera Bespoke 4-Door Flex™ con AI Family Hub™+.

Esta nevera cuenta con una pantalla de 32 pulgadas que presenta la nueva AI Vision Inside, que utiliza una cámara interna para reconocer hasta 33 alimentos diferentes que se colocan y se sacan de la nevera y sugiere recetas utilizando esos ingredientes.

Los usuarios también pueden establecer «fechas de uso» en la pantalla de Bespoke 4-Door Flex™ Refrigerator with AI Family Hub™ para los alimentos, lo que permite que la nevera envíe una notificación cuando se acerque la fecha establecida. Al ayudar convenientemente a ahorrar dinero con tácticas para reducir el desperdicio de alimentos, estas características de IA permiten estilos de vida más conscientes del medio ambiente.

La gama Anyplace Induction lleva la conectividad de IA un paso más allá, ya que las recetas guardadas en Samsung Food se pueden compartir en la pantalla de 7 pulgadas de la cocina para que los usuarios puedan seguirlas fácilmente mientras cocinan.

La tecnología de IA de Samsung se extiende también a electrodomésticos más allá de la cocina. El nuevo Bespoke AI Laundry Combo™ — una lavadora y secadora todo en uno — presenta el AI Hub, que es una pantalla LCD de 7 pulgadas que actúa como un centro de control intuitivo para administrar la lavandería, permitiendo a los usuarios disfrutar de una experiencia simple de lavado y secado.

Personaliza el lavado y secado recordando los hábitos de los usuarios y utilizando el aprendizaje automático para sugerir ciclos. Mientras tanto, el próximo robot aspirador y trapeador de Samsung, el Bespoke Jet Bot Combo™, utiliza tecnología de IA para proporcionar una experiencia de limpieza más conveniente y efectiva.

Con el reconocimiento de objetos de IA mejorado de la línea anterior de limpiadores de robots, podrá distinguir más objetos, así como detectar manchas y espacios.

El Bespoke Jet Bot Combo™ también reconoce el tipo de suelo que encuentra, junto con la longitud de la alfombra, y ajusta sus configuraciones en consecuencia.

Samsung presenta la Galaxy Book4 como la serie de laptops más preparada para la IA hasta la fecha

Samsung ha estado llevando al siguiente nivel lo que puede hacer una PC y ha estado colaborando con Microsoft para crear nuevas experiencias conectadas sin problemas. Ahora se optimizan aún más con nuevas características de conectividad que hacen que la serie Galaxy Book4 sea más suave, inteligente y adaptable, reforzando el compromiso de Samsung y Microsoft de proporcionar la mejor experiencia posible en PC.

Utilizando capacidades de IA inteligentes e intuitivas, Microsoft Copilot conecta la serie Galaxy Book4 con el smartphone Samsung Galaxy para hacer que funcionen a la perfección juntos, de modo que se sienta como un solo dispositivo.

Microsoft Copilot puede encontrar, leer o resumir mensajes de texto del smartphone Galaxy de un usuario e incluso crear y enviar mensajes automáticamente en nombre de un usuario directamente desde la PC. Sin tener que encender el smartphone y abrir cada aplicación individual, la serie Galaxy Book4 puede acceder a funciones e información del smartphone de manera más rápida e inteligente.

La serie Galaxy Book4 ahora puede convertir la poderosa cámara de los smartphones Samsung Galaxy en una cámara web de PC, usándola para videollamadas en aplicaciones de conferencias virtuales.

Los usuarios pueden cambiar libremente entre cámaras frontales y traseras con solo un clic en su PC, y también ofrece una variedad de características de los smartphones Galaxy, incluyendo desenfoque de fondo y encuadre automático, que ayudan a enfocar la imagen del hablante en cualquier entorno.

A través de una colaboración estrecha y continua entre Samsung y Microsoft, se seguirán haciendo posibles más capacidades inteligentes en la serie Galaxy Book4, con las características de conectividad anteriores disponibles a partir de marzo.

Además, la serie Galaxy Book4 puede emparejarse con otros dispositivos Galaxy más allá de los smartphones. Tab S9 Ultra se puede usar como monitor de PC adicional y los usuarios pueden disfrutar de una calidad de sonido nítida con latencia reducida cuando la PC está conectada con Galaxy Buds2 Pro. Con todas estas capacidades y más, la serie Galaxy Book4 está diseñada para ofrecer la mejor experiencia de PC posible.

Mejor conexión entre usuarios y dispositivos a través de la Inteligencia Espacial

Jaeyeon Jung, Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de SmartThings, destacó las nuevas y emocionantes formas en las que la tecnología de IA está impactando la relación entre los usuarios y sus dispositivos, incluyendo la visión de Samsung para SmartThings: Cuantos más dispositivos Samsung utilice un cliente, más inteligentes se vuelven esos dispositivos y mejor comprenden y apoyan la vida diaria.

La IA espacial es la clave para habilitar esta visión, ayudando a los dispositivos a entender el espacio vital y las rutinas del usuario, lo que permite una experiencia de gestión del hogar más personalizada. SmartThings utiliza LiDAR en dispositivos conectados como robots aspiradores para crear planos digitales del piso, de modo que los usuarios puedan verificar fácilmente el estado y la ubicación de todos sus dispositivos. Y en marzo, SmartThings lanzará la vista de Mapa 3D mejorada para una experiencia más detallada en smartphones y televisores Samsung.

Además, un simple código QR permitirá a los usuarios agregar familiares y amigos a su ecosistema SmartThings, para que cada miembro del hogar pueda crear sus propias rutinas.

Usando sensores inteligentes e IA, SmartThings podrá detectar circunstancias inusuales, como una caída, y enviar alertas a familiares y cuidadores designados. Además, gracias al Galaxy SmartTag2, los usuarios pueden rastrear las actividades de sus mascotas y almacenar digitalmente información identificativa al adjuntar la etiqueta a un collar o arnés.

Otro punto del que habló Jung fue cómo el asistente de voz Bixby está permitiendo que los hogares inteligentes sean más dinámicos con sus capacidades mejoradas de IA. Bixby ahora puede enrutar automáticamente los comandos al dispositivo más apropiado basándose en la comprensión de la ubicación y actividades del usuario.

Tecnologías clave como Multi Device Wakeup combinadas con un protocolo de comunicación compartido, permiten a Bixby escuchar comandos con todos los dispositivos en una habitación, pero luego realizar la acción solicitada solo en el dispositivo más relevante. Entonces, si un usuario está en la cocina viendo un video de recetas en su Family Hub™, puede decir, «¡Hey, Bixby! ¡Reproduce música!». En ese momento, una melodía sonará en el altavoz inteligente del usuario, pero el video de la receta continuará reproduciéndose en el Family Hub™ sin interrupciones.

El televisor, con el servicio Samsung Daily+, se convertirá cada vez más en un centro neurálgico para gran parte de esta funcionalidad del hogar inteligente, mientras también otorga acceso a una variedad de servicios adicionales.

Estos incluyen llamadas de video a través de ConnecTime, servicios de consulta veterinaria de video y Workout Tracker, a través del cual los datos de entrenamiento se pueden transferir a los relojes inteligentes de Samsung. Samsung también anunció el nuevo servicio Samsung Now+, que muestra información útil sobre los hogares de los usuarios, como el clima o una transmisión en vivo de la cámara de un sistema de seguridad doméstica sin que el televisor esté encendido. Al igual que con las funciones de SmartThings, los usuarios también pueden acceder a esta información mediante comandos de voz.

Acercando la casa y el vehículo con capacidades de Home-to-Car

Samsung también anunció desarrollos en la industria automotriz, comenzando con una asociación con el Grupo Hyundai Motor. Samsung y Hyundai han firmado un memorando de entendimiento (MOU), que se anunció antes del CES 2024. Bajo el acuerdo, los usuarios tendrán acceso a los servicios de Home-to-Car y Car-to-Home, cortesía de la conectividad SmartThings. Haeyoung Kwon, Jefe del Centro de Desarrollo de Infotainment y Subdivisión de Ejecución SDV en el Grupo Hyundai Motor, ofreció comentarios sobre la asociación.

«Usando el vehículo definido por software del Grupo Hyundai Motor, SmartThings ahora funcionará con vehículos Hyundai, Kia y Genesis a través de la aplicación», dijo Kwon. «Todos nosotros en el Grupo Hyundai Motor apreciamos nuestra asociación con Samsung, y estamos entusiasmados con las nuevas características que estamos trayendo a sus vehículos a través de una conectividad más inteligente».

A través de SmartThings, los usuarios podrán utilizar comandos de voz para realizar funciones de forma remota en su automóvil, como calentarlo con anticipación o abrir y cerrar ventanas. La conectividad SmartThings también funciona en la otra dirección, con los usuarios capaces de controlar funciones del hogar desde su vehículo. Las personas podrán abrir y cerrar automáticamente las puertas del garaje en función de la ubicación del automóvil, así como regular la temperatura del hogar. Todas estas acciones se pueden llevar a cabo mediante comandos de voz.

Además, Samsung ha profundizado aún más la larga asociación con HARMAN para elevar la forma en que los usuarios experimentan la conducción. Michelle Gattuso, Vicepresidenta de Gestión de Productos en HARMAN, explicó cómo las dos compañías están construyendo nuevas tecnologías para elevar la experiencia de conducción.

«El liderazgo de Samsung en tecnología de consumo, junto con la experiencia automotriz de HARMAN, ha abierto la puerta a experiencias revolucionarias como HARMAN Ready Care, Ready Vision y Ready Display», dijo Gattuso. «Pero ahora, el trabajo que hacemos con Samsung se está integrando aún más. Samsung y HARMAN están trabajando en estrecha colaboración para llevar experiencias aún más impactantes a todo el ecosistema dentro de la cabina».

Ready Care de HARMAN, que se enfoca en la seguridad del conductor, implementa técnicas de redes neuronales de aprendizaje profundo para monitorear el movimiento y la alerta cognitiva del chofer, y puede proporcionar recordatorios y alertas personalizadas. Además, Ready Care ahora puede identificar si los pasajeros son adultos o niños, y ajustar la configuración de despliegue de las bolsas de aire en consecuencia.

Además, Ready Vision aporta una pantalla intuitiva directamente a los parabrisas, herramienta de realidad aumentada, en la línea de visión de los conductores, justo cuando la necesitan.

Por ejemplo, tendrán acceso a un mapa que se actualiza de acuerdo con las rutas en tiempo real, así como recomendaciones para la ruta más rápida o dónde detenerse para tomar un café. Otro producto de HARMAN, Ready Upgrade, permite a los fabricantes de automóviles actualizar frecuentemente el hardware y el software de sus vehículos. Esto mantiene a los modelos modernos y eficientes por más tiempo.

Samsung se enfoca en la Seguridad y Privacidad en dispositivos

En este futuro de dispositivos profundamente interconectados habilitados por IA, Samsung reconoce que la seguridad y la privacidad son primordiales. Shin Baik del Equipo de Seguridad de Mobile eXperience habló sobre las soluciones de seguridad de la compañía como una base para la era hiperconectada.

Una de esas soluciones es Samsung Knox Matrix, que ahora proporciona cifrado de extremo a extremo en muchos smartphones y televisores inteligentes Samsung Galaxy. La tecnología permitirá a los dispositivos monitorearse entre sí para identificar y aislar amenazas de seguridad. Knox Vault, que ayuda a mantener seguros los datos del usuario en algunos de los dispositivos más populares de Samsung, se ha ampliado para cubrir más equipos conectados por SmartThings, como los televisores Samsung Neo QLED 8K.

Además, las asociaciones de Samsung con importantes empresas tecnológicas permiten a los usuarios experimentar la seguridad y la privacidad de una manera adaptada a sus necesidades específicas.

Samsung avanza en materiales responsables, gestión energética y accesibilidad

Inhee Chung, Vicepresidenta del Centro de Sostenibilidad Corporativa de Samsung, destacó los planes de la empresa para una economía más circular. Como parte de estos planes, Samsung incorpora cada vez más materiales reciclados en sus productos, incluido plástico reciclado obtenido de redes de pesca descartadas en dispositivos Galaxy, plástico reciclado en televisores y aluminio reciclado en refrigeradores Bespoke.

Además, el programa Certified ReNewed de la compañía, disponible en EE. UU. y en algunos países europeos, ofrece teléfonos reacondicionados a precios asequibles, mientras que Galaxy Upcycling permite a los consumidores reutilizar o dar un nuevo propósito a sus teléfonos antiguos de maneras creativas. La empresa planea aumentar sus esfuerzos de reciclaje y upcycling.

En cuanto a la contribución de la tecnología de Samsung a los esfuerzos de sostenibilidad, la compañía está utilizando la IA para hacer más eficiente el uso de energía de sus productos a través de características como el Modo de Energía AI de SmartThings, que optimiza automáticamente el uso de energía para ayudar a los usuarios a ahorrar electricidad.

Estas características son otro ejemplo de cómo la tecnología de IA no solo facilitará la vida, sino que también permitirá a los consumidores vivir de una manera más responsable desde el punto de vista ambiental y económico.

Gracias a una nueva colaboración con Tesla, SmartThings Energy se está volviendo aún más útil tanto dentro como fuera del hogar. La colaboración ha integrado SmartThings Energy con productos de Tesla, incluyendo vehículos eléctricos (EV), la batería doméstica Powerwall, el inversor solar y la solución de carga para EV Wall Connector.

Otro beneficio es que los usuarios de SmartThings Energy pueden aprovechar la función «Storm Watch» de Powerwall en la aplicación de Tesla, que señala cuando el clima es severo a través de SmartThings no solo en la aplicación de Tesla, sino también en los televisores Samsung conectados y teléfonos móviles de los usuarios.

SmartThings también puede ayudar a los usuarios a prepararse para cortes de energía activando el Modo de Energía AI para extender el tiempo de uso de la energía de respaldo almacenada en sus Powerwalls de Tesla.

Samsung está agregando nuevas funciones para aumentar la accesibilidad de los dispositivos, como electrodomésticos digitales que responden a gestos sin contacto. Además, los dispositivos móviles proporcionan subtítulos generados automáticamente durante las llamadas, y los televisores y pantallas ofrecen una nueva función de texto a voz habilitada por IA que convierte los subtítulos en audio hablado.

Para ayudar aún más a aquellos con visión reducida, Relumino Together es un nuevo modo de visualización en los televisores Samsung que permite a los usuarios de todas las capacidades ver la televisión juntos, con o sin ajustes visuales. Ahora, todos pueden disfrutar del entretenimiento en casa al mismo tiempo.

Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y moldea el futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La compañía está redefiniendo los mundos de los televisores, teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles, tabletas, electrodomésticos, sistemas de redes y soluciones en memoria, LSI de sistema, fundición y LED, y ofrece una experiencia conectada sin fisuras a través de su ecosistema SmartThings y la colaboración abierta con socios.

Le puede interesar: Desarrollo de la tecnología 5G, principios y beneficios en la