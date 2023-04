Samuel Deduno, un lanzador con historia digna de contar

Desde los 12 años de edad, Samuel Deduno se propuso ser jugador de Grandes Ligas, batalló y batalló hasta lograr su gran sueño. Se emocionaba cuando veía lanzar a Pedro Martínez

Usualmente se le denomina héroes a quienes sobresalen en guerras, a los que salvan alguna vida, o quienes vuelan con una capa en la espalda en las películas, sin embargo, hay otros tipos de héroes que sin “súper poderes”, serán eternamente recordados, tal es el caso de Samuel Deduno.

Cuando se piensa en los grandes lanzadores abridores dominicanos de la historia, probablemente nadie mencionará el nombre de Samuel Deduno en esa lista, pero cuando se hable del equipo que ganó el Clásico Mundial invicto en el 2013, Deduno es protagonista.

Su historia: Un inicio díficil

Nacido en un batey llamado Guerrero en La Romana, Samuel Deduno pudo evadir un entorno peligroso, donde la droga y la delincuencia era el pan de cada día, y tomó el camino del señor y el deporte, con el sueño de sacar a su familia hacia adelante.

Deduno no fue uno de los agraciados con firmar un bono a los 16 años, sino todo lo contrario, firmó casi a los 20 años de edad, cuando ya las esperanzas estaban a punto de terminar.

“Yo primero era bateador, pero no era bueno, entonces me pusieron a lanzar para ver si ahí podía lucir mejor, pero tampoco era la gran cosa, mi máximo era 78 y 79 millas”, dijo Samuel Deduno sobre su proceso de firma al ser entrevistado en Z Deportes.

Deduno contó que las personas del batey, en vez de apoyarlo y darle ánimo, le recomendaban que dejara el béisbol, ya que además de que ya tenía 19 años, era muy flaco y no tenía velocidad en sus picheos, pero Samuel Deduno tenía un sueño del cual no iba a desistir.

“A pesar de todo lo que me decían, yo había dicho cuando tenía 12 años, que quería ser pelotero de Grandes Ligas, y cada vez que veía lanzar a Pedro Martínez y a Curt Schilling me inspiraba en ellos para cumplir mi sueño”, sostuvo Deduno.

La difícil decisión: el Clásico o las Grandes Ligas

Para el año 2013, Deduno buscaba en los campos de entrenamientos, ganarse un puesto en la rotación abridora de Grandes Ligas de los Mellizos de Minnesota, ese era el plan, hasta que llegó una llamada.

“El gerente general (de Minnesota) me dijo que lo llamaron del equipo dominicano para que yo lanzara en el Clásico, él me dijo que no me iba a prohibir jugar con mi país, pero me advirtió que podía perder la oportunidad de hacer el equipo de Grandes Ligas”, dijo Samuel Deduno.

Tras escuchar esas palabras del gerente, Deduno se dirigió al hotel, y le oró al Señor, pidiéndole que le permita tener una buena actuación en el Clásico.

“Yo le dije a Dios: Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, porque yo no quiero ir a pasar vergüenza, permíteme brillar entre todas esas estrellas que participarán”, dijo Deduno.

Su increíble actuación en el Clásico

Samuel Deduno fue la revelación del equipo campeón del Clásico. Tuvo una apertura en la que contuvo a Estados Unidos a una carrera en cuatro innings con siete ponches.

En ese partido contra Estados Unidos, Deduno empezó muy ansioso, según así mismo él lo explicó, razón por la que tuvo problemas en el mismo primer episodio, pero una oración pudo sacarlo de los problemas.

“Yo empecé descontrolado, ya había entrado una carrera y tenía las bases llenas contra Adam Jones, y decidií hacerle mi mejor picheo que era la curva, pero antes de hacerlo, oré a Dios desde el montículo y le dije que en el nombre de Jesús iba tirar la curva en el centro y así fue”, añadió Deduno.

En la final, colgó cinco cerros al permitir dos hits y tres boletos con cinco ponches. Quedó segundo en ponches en justa.

Samuel Deduno se la jugó con una convocatoria al Clásico y fue la mejor decisión que pudo tomar al terminar con marca de 2-0 y 0.69 de efectividad en tres aperturas y 13 innings lanzados, con cinco boletos y 17 ponches.

“Jugar en el Clásico Mundial representando a mi país y tener esa actuación que tuve, fue la mejor experiencia de mi carrera, pero todo lo ocurrió ahí, fue gracias a dios”, sostuvo el lanzador.

La operación que por error lo sacó de Grandes Ligas

Para el 2014, Deduno pertenecía a los Astros de Houston, y una lesión en la parte baja de la cadera hizo que los médicos de los Astros decidieran operarlo, sin embargo, dos años después cuando pertenecía a los Orioles de Baltimore, se determinó que la parte operada no era la afectada, por lo que tuvo que operarse nuevamente, y de ahí en adelante y no pudo volver a Grandes Ligas.

“No lo tomé personal, porque soy una persona que cree en Dios, le pedí a Dios que me diera paz para cuando me retire y estoy bien con mi carrera”. Dijo Deduno.

«Salir de un batey sin tener nada, ir a San Pedro de Macorís, vivir con mi cuñado y cuando llovía había que poner una olla donde estaba la gotera, y ahora tener a mi familia y a mis padres bien, es lo que más me hace feliz, no gané muchísimo dinero, pero con lo que Dios me permitió ganar, estoy satisfecho», culminó.

