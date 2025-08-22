San Carlos: 2 graves temores del Patio de la Amargura

En el emblemático barrio San Carlos del Distrito Nacional, existe un rincón que sus propios habitantes han bautizado como el “Patio de la Amargura”, reflejo de las duras condiciones que enfrentan día a día.

Aunque el nombre evoca tristeza, también revela la fuerza de una comunidad que se niega a rendirse.

El periódico Hoy visitó el lugar, que si bien es cierto ha mejorado, aun sigue latente un problema que pone en riesgo la salud de los habitan en sus inmediaciones. Un vertedero improvisado y una «puerta abierta hacia la delincuencia».

Asimismo el colapso del sistema de drenaje. Las lluvias convierten sus calles en riachuelos de aguas contaminadas, mezcladas con heces fecales.

Los comerciantes han tenido que cerrar sus negocios por los malos olores, y el acceso al agua potable está limitado a solo dos días por semana.

“Esto no es vida. Vivimos rodeados de basura, sin agua, y con miedo cada vez que llueve”, comenta una residente con más de 30 años en el lugar.

Voces que claman por dignidad

Juan Pablo Pérez , vecino del callejón desde hace más de tres décadas, propone cerrar el acceso que facilita la delincuencia y convertir el espacio en un parque:

“Ya esto no se parece… la basura arropaba este pedazo. Nuestro deseo es cerrarlo y construir un parque para nuestros hijos.”

En medio del desorden, los vecinos han instalado piscinas improvisadas para que niños y adultos se refresquen, aunque persiste el temor a plagas y asaltos.

El sueño del Parque La Dulzura

Los moradores sueñan con convertir el “Patio la Amargura” en el “Parque La Dulzura”, un espacio para la lectura, el juego y el descanso:

“Queremos que este espacio sea un lugar donde dé gusto venir, para que los jóvenes y niños puedan recrearse y alejarse de los malos vicios”, expresa Catherine Mena , líder comunitaria.

Las condiciones de las viviendas en el barrio en esta zona dejan mucho que desear, y aún nadie ha asumido con firmeza la responsabilidad de iniciar un cambio real en su apariencia. No sé si culpar a los propietarios, al ayuntamiento o al Estado, pero lo cierto es que muchas de estas casas llevan años en estado deplorable y es vergonzoso verlas”, expresó Mena.

A pesar de que los imponentes edificios ubicados sobre la avenida México —desde la intersección con la Duarte hasta la 30 de Marzo— ofrecen una imagen más desarrollada de la zona, esconden tras sus fachadas una realidad marcada por la precariedad y el abandono.

Esta apariencia moderna actúa como una cortina que disimula la pobreza estructural del sector.

San Carlos dentro de “Mi País Seguro”

El barrio ha sido incluido en la estrategia nacional “Mi País Seguro”, impulsada por el Ministerio de Interior y Policía.

Esta iniciativa buscaba fortalecer la seguridad ciudadana mediante patrullaje, iluminación, recuperación de espacios públicos y programas comunitarios.

De Vuelta al Barrio

Como parte del programa complementario De Vuelta al Barrio, San Carlos ha recibido el respaldo de figuras del deporte, la música y la cultura, quienes sirven como modelos positivos para la juventud.

El club San Carlos, con su legado deportivo y cultural, se convierte en un aliado clave en esta transformación.

Líderes barriales, juntas de vecinos y organizaciones locales han sido convocados para identificar necesidades, fortalecer valores y contribuir al rescate de espacios públicos.