San Carlos: Donde comenzó la ciudad de Santo Domingo

Durante un recorrido de Hoy en tu Barrio, consultamos al maestro y cronista José Tomás Ramírez ofreció una mirada profunda al legado y transformación del sector San Carlos, revelando sus raíces como comuna fundacional de la ciudad, antes de ser bautizado por los Canarios como Villa Blanca de San Carlos, un territorio más extenso del que hoy conocemos.

Ramírez destacó que uno de los primeros juzgados de paz se encontraba en la intersección de Julio Perdomo con Salcedo, marcando el compromiso cívico del barrio desde sus orígenes.

Además, San Carlos alberga dos instituciones educativas emblemáticas: la Escuela Brasil, fundada en 1924, y la Escuela República de Chile, construida en 1956, símbolos del desarrollo escolar de generaciones.

Cuna de Grandes Figuras del Arte

En el ámbito musical, San Carlos ha dado vida a talentos como Johnny Ventura, Milly Quezada, El Zafiro y el maestro Carlos Piantini, contribuyendo enormemente a la identidad sonora de la República Dominicana.

En la historia y el pensamiento, el sector también se enorgullece de hijos notables como Jaime Cruz y Henry Rodríguez.

Un Barrio Emblemático con Espíritu Revolucionario

“San Carlos ha sido un barrio de tradición y emblemático,” puntualizó Ramírez, quien también definió al sector como una columna vertebral del Distrito Nacional, capaz de renovarse si hay voluntad colectiva.

Aunque lamentó la “arrabalización” que amenaza su esencia, afirmó que con decisión de las autoridades, el barrio podría alcanzar una nueva dignidad.

Pesar que tambien siente el señor Luis Martínez quien reside en el sector hace más de 60 años.

«No es posible que viviendo prácticamente a dos esquinas del Palacio Nacional, tengamos que pasar por cosas tan limitantes que da hasta pena decirlo, cloacas, delincuencia. Mire yo necesito dos hojas de Zinc para terminar mi casita y tengo que venir a molestar a doña Magaly (líder comunitaria), para poder salir a flote», lamentó.

Más que historia, identidad viva

El destacado cronista asegura que lo que emerge de esta visita es un relato de orgullo, resistencia y cultura. San Carlos no solo ha dicho presente en la historia de la ciudad: ha sido protagonista, faro y testigo.

Historia de la emblemática arepa de San Carlos

No se puede hablar de la historia de San Carlos, sin dejar de lado su tradicional arepa.

La arepa sancarleña se distingue por su preparación artesanal, cocinada en calderos sobre fogones de carbón o en burén, envuelta en hojas de plátano.

“La necesidad me llevó a inventar una arepita”, cuenta Rosa Padilla , quien ha enseñado su receta a más de 20 mujeres que hoy subsisten gracias a este oficio.

Desde 2019, el barrio celebra el Festival Nacional de la Arepa, una fiesta cultural que rescata la antigua feria de la harina de maíz. El evento reúne areperas de distintos sectores, ofrece más de 15 variedades de arepas dulces y saladas, y se acompaña de música, poesía, talleres y presentaciones artísticas.

“San Carlos Arepa” fue incluso la consigna del equipo de baloncesto del barrio en sus años de gloria, reflejando el orgullo local por esta tradición.

La arepa representa más que sabor: es símbolo de arraigo, memoria y comunidad. Como dijo Fefita, hija de una reconocida arepera: “Estoy como la arepa, cogiendo candela por arriba y candela por abajo”. Una frase que resume no solo la técnica de cocción, sino también el espíritu resiliente del barrio.