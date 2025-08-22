En el centro de la capital dominicana, las legendarias cinco esquinas de San Carlos no solo trazan el mapa de un barrio emblemático, sino que también tatúan en sus paredes la memoria viva de una comunidad que ha parido grandes referentes en todas las áreas, desde el deporte hasta la cultura.

Sin embargo, el progreso parece haberse detenido, y sus habitantes claman por atención en una voz que, según ellos, “en ocasiones es silenciada”.

La líder comunitaria Magaly Padilla, con casi cinco décadas de lucha, relata cómo ha impulsado planes de vivienda a bajo costo en los patios del barrio:

Magaly Padilla, presidenta junta de vecinos del barrio San Carlos- Foto Lency Alcántara

“Yo inicié un plan de lucha en varios patios de aquí de San Carlos, con un plan de vivienda a bajo costo. Allí se producía de todo: embarazo en adolescentes, drogadicción”, precisó .

A pesar de los avances, Magaly insiste en que el barrio merece más:

“Seguimos en la lucha, yo no desmayo. He logrado algunas cositas, hacen reparaciones… pero estamos a pocos metros del Palacio Nacional y este barrio debe ser un ejemplo hacia el mundo. Hasta Duarte, Sánchez y Mella se reunían aquí.”

“Este barrio ha estado en todas las luchas. Yo creo que San Carlos no debe estar en esta situación”, lamenta padilla.

“Donde hay más de 50 familias, ¿Qué tú crees que se produce? Este debería ser un barrio ejemplo hacia las otras comunidades.”

Crisis cloacal y sanitaria

Uno de los problemas más graves es el sistema cloacal deteriorado. Las tuberías obsoletas provocan inundaciones de aguas negras con cada lluvia. Aunque la CAASD ha prometido iniciar trabajos en San Carlos, los vecinos siguen esperando.

“El mal olor es constante, y la salud está en riesgo”, denunció Padilla.

«Estamos en espera de que él resuelva. Pero mientras tanto vamos a reiterar y a seguir porque realmente el problema cloacal es un problema grave, que produce enfermedad, produce eh qué sé yo, tantas cosas que uno no quiere ni siquiera estar en el lugar», denuncia al periódico Hoy.

Una funeraria decente para San Carlos

Dijo que el presidente de la República, Luid Abinader, ya firmó la aprobación de una guardería infantil para el sector, aún se busca el lugar adecuado para su instalación. “Me están llamando para buscar el sitio, pero necesitamos que se agilice el proceso”, expresó Padilla.

Agrega que se ha aprobado un local para impartir clases técnicas a jóvenes del barrio, posiblemente en el área del Parque San Carlos.

Este espacio busca ofrecer formación profesional y abrir nuevas oportunidades para la juventud sancarleña.

Barrio San Carlos- Foto Arlenin Castillo

La comunidad ha solicitado por años una funeraria digna en el sector. “Es algo que la gente sueña”, dijo Padilla, quien ya ha identificado cinco posibles lugares para su instalación. Uno de ellos está listo para iniciar, pero se requiere voluntad institucional para avanzar.

Historia de las cinco esquinas

Según Magaly, en estas esquinas se fundó el equipo de béisbol El Escogido, y han sido testigo de encuentros históricos y culturales.

Casa donde vivió Milly Quezada- Video Arlenin Castillo

El barrio fue cuna de figuras como Milly Quezada, quien vivió a pocos metros de este cruce emblemático, y también ha parido a personalidades como Diego Pesqueira, actual portavoz de la Policía Nacional.

San Carlos es también un bastión del folklore dominicano.

En sus calles se han celebrado festivales como el de la arepa, y se han bailado los primeros pasos de salsa en el país.

Barrio San Carlos- Foto Arlenin Castillo

La comunidad mantiene viva su identidad a través de murales, música y gastronomía.

Los residentes de San Carlos no solo piden soluciones, sino también reconocimiento.Están convencidos de que su barrio puede ser un modelo de transformación urbana y social si se les escucha y se les apoya.