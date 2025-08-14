Explosión en San Cristóbal: a dos años de la tragedia, familiares de las víctimas tienen sed de justicia

San Cristóbal. – Más de 50 familias de las víctimas de la trágica explosión de San Cristóbal ocurrida el 14 de agosto del 2023, conmemoraron hoy un masivo acto de recordación en memoria de los allí caídos y al mismo tiempo pidieron a las autoridades llevar a los tribunales a los verdaderos culpables del hecho.

Durante un acto realizado en el lugar donde ocurrió la explosión el representante legal de las mayorías de familias afectadas, Dr. Roberto Fasax Sánchez, dijo que sus clientes descargan de la responsabilidad del hecho a la empresa Vidal Plast SRL. Y por el contrario piden que se investigue a la empresa que contrató el ayuntamiento para realizar la limpieza del antiguo mercado en ese entonces.

En ese sentido las familias que representa legalmente interpusieron una demanda millonaria ante el Tribunal Superior Administrativo de Santo Domingo en contra de las pasadas autoridades de Obras Públicas, del Cabildo de San Cristóbal y de la empresa RYLCO y Asociados la cual realizaba los trabajos de demolición y limpieza del lugar al momento de la explosión.

Durante el acto también se expresó el Dr. José María Mercedes, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos institución que apoya a los afectados en sus reclamos, pidiendo que se profundicen las investigaciones para que los verdaderos responsables de este hecho sean llevados a los tribunales y además paguen una indemnización a los afectados.

Por su parte el presidente de la Comisión Provincial de la Verdad Dr. Manuel Nina Diaz (Pacholi), dijo que los fiscales que actuaron en el proceso cometieron errores al no realizar una verdadera investigación y sometieran a la justicia a los verdaderos sospechosos del hecho.

De su lado el técnico y ex empleado del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, Elvin Domínguez, quien laboraba en ese entonces como encargado de departamento técnico de la institución, cuando ocurrió la tragedia, expreso que estudios forenses que se han realizado han determinado que el hecho no ocurrió en la empresa Vidal Plast SRL., sino al lado.

