San Cristóbal: Hermana llora lagrimas de «sangre» y dolor al no ver el cadáver de su hermano que se esfumo entre escombros de explosión

A dos años de la trágica explosión ocurrida en el Mercado Viejo de San Cristóbal, los familiares de las 12 personas aún desaparecidas continúan exigiendo justicia, verdad y respuestas concretas. Entre ellos se encuentra Modesta Mateo Casilla, hermana de Juan Mateo Casilla, quien desapareció el día del siniestro.

“Mi hermano era juguetón, amable, cariñoso, lleno de bondad.

Ese día me abrazó mucho, salía de la iglesia. Era como un niño grande”, expresó Modesta, visiblemente afectada.

familiares reclaman justicia por la muerte de sus familiares en explocion de san cristobal fotografia alexis monegro familiares reclaman justicia por la muerte de sus familiares en explocion de san cristobal fotografia alexis monegro

La familia, marcada por el dolor, vive en constante incertidumbre. “Mi mamá cada día está más gastada. Los bisnietos le dicen: ‘No te apures que él va a venir’”.

El dolor que no cesa

Modesta confiesa que, a pesar del tiempo, la esperanza persiste: “A veces yo digo, ‘Si mi hermano no me apareciera en mi casa, me muero vivo’. Uno se aferra, aún sabiendo que no, pero van dos años y nadie dice nada”.

Una lucha que apenas comienza

Los familiares aseguran que no se cansarán de exigir justicia. “Tenemos personas que nos apoyan, que sienten como dolientes, no como abogados. Vamos a seguir esta lucha”, afirmó Modesta, en medio de una jornada de protesta pacífica frente a las autoridades.

La explosión, ocurrida en agosto de 2023, dejó cerca de 40 muertos y decenas de heridos. Sin embargo, para familias como la de Modesta, el duelo sigue abierto, y la ausencia de respuestas oficiales solo profundiza el sufrimiento.