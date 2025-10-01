San Lázaro asume primer lugar del B



El refuerzo santiagués Víctor Liz se encargó del control total de la ofensiva del club San Lázaro que ayer le sacó una victoria a El Millón, 99-93, en el primer partido de la cartelera en la séptima fecha de la serie regular del 49 TBS Distrito 2025.

Liz fue el principal anotador del combinado lazareño con 26 puntos y cuatro rebotes, quien tuvo la ayuda de Anderson García con 14 tantos, nueve rebotes y cinco asistencias, Adonnecy Bramah coló 12, Gerald Abreu 12 y Lewis Duarte tuvo 11 encestes, seis rebotes y seis asistencias.

Yireh, Jesse Zarzuela lideró el ataque con 25 puntos, Michael Watkins logró 19 puntos y 16 pelotas atrapadas, el refuerzo Yeison Colome sumó 15 y Enmanuel Martínez 13.

San Lázaro asumió la primera posición del grupo B con 3-1, mientras que los millonarios cayeron por 4ta vez al hilo.

El torneo sigue hoy

A las 7:00 de la noche, se mide San Carlos ante Los Prados, y a las 9:00, Mauricio Báez contra Huellas del Siglo.