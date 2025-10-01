San Lázaro asume primer lugar del B

  • Hoy
San Lázaro asume primer lugar del B

Victor Liz, del club San Lázaro, defendido por Michael Watkins (Hoy/Manolito Jiménez)


El refuerzo santiagués Víctor Liz se encargó del control total de la ofensiva del club San Lázaro que ayer le sacó una victoria a El Millón, 99-93, en el primer partido de la cartelera en la séptima fecha de la serie regular del 49 TBS Distrito 2025.

Liz fue el principal anotador del combinado lazareño con 26 puntos y cuatro rebotes, quien tuvo la ayuda de Anderson García con 14 tantos, nueve rebotes y cinco asistencias, Adonnecy Bramah coló 12, Gerald Abreu 12 y Lewis Duarte tuvo 11 encestes, seis rebotes y seis asistencias.

Yireh, Jesse Zarzuela lideró el ataque con 25 puntos, Michael Watkins logró 19 puntos y 16 pelotas atrapadas, el refuerzo Yeison Colome sumó 15 y Enmanuel Martínez 13.

San Lázaro asumió la primera posición del grupo B con 3-1, mientras que los millonarios cayeron por 4ta vez al hilo.

  Puedes leer: Harán carrera por la salud en Comendador

El torneo sigue hoy

A las 7:00 de la noche, se mide San Carlos ante Los Prados, y a las 9:00, Mauricio Báez contra Huellas del Siglo.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Publicidad

Temas

Más leídas

Es tiempo de medidas reales que garanticen la seguridad en carreteras e infraestructuras

Es tiempo de medidas reales que garanticen la seguridad en carreteras e infraestructuras

El proyecto de reforma de la ley 590-16 de la Policía  Nacional

El proyecto de reforma de la ley 590-16 de la Policía  Nacional

Relaciones públicas en tiempos de disrupción

Relaciones públicas en tiempos de disrupción

Discurso del presidente Donald Trump ante la Octogésima Asamblea de la ONU

Discurso del presidente Donald Trump ante la Octogésima Asamblea de la ONU

Más acuerdos, menos juicios: lecciones puertorriqueñas para una mejor justicia

Más acuerdos, menos juicios: lecciones puertorriqueñas para una mejor justicia

Edición impresa, martes 30 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 30 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo