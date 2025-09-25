San Lázaro extiende invicto a 2-0 en el TBS

San Lázaro extiende invicto a 2-0 en el TBS

Victor Liz de San Lázaro va rumbo al canasto anoche


El club San Lázaro obtuvo el miércoles su triunfo tras disponer de Bameso, 89-65, en el choque que cerró las acciones del dia nacional de Las Mercedes en el 49 TBS Distrito 2025. Los lazareños arrancaron con 2-0 la serie regular para adueñarse de la primera posición del grupo B, del cual forma parte el caído club de Bameso, que ahora marca 1-1.

Los mejores anotadores por Jobo Bonito fueron Lewis Duarte con 15 puntos, Víctor Liz y Jordan Geronimo aportaron 14 tantos cada uno para sumar cinco jugadores con cifras dobles en anotación que completaron Edgar Tejeda y AJ Bramah con 11 encestes cada uno más siete asistencias y siete rebotes, respectivamente.

Vale destacar la actuación del lazareño Anderson García, quien aportó cinco tantos y la friolera de 18 rebotes.

Por los bamesianos, sólo dos jugadores sobrepasaron sobre los 10 o más puntos, Trahson Burrell con 14 e Iván Gandia 11.

El partido se escenificó a casa llena en el Pabellón de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias,

