San Pedro de Macorís en alerta: estacionamientos indebidos y semáforos dañados agravan el tránsito

Uno de los principales problemas que afecta considerablemente a la ciudad de San Pedro de Macorís es el caos que existe en el tránsito vehicular, ya que los conductores se estacionan en las aceras, en las áreas verdes y en plena vía, obstaculizando el libre acceso en violación a la ley de tránsito y a las disposiciones del Ayuntamiento.

Los choferes del transporte urbano son los principales responsables de esta situación, ya que no respetan la ley de tránsito ni las disposiciones establecidas. Ante este problema, el Ayuntamiento, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) se mantienen a espalda, pese al llamado que le hacen diversos sectores de la población.

El exdiputado por San Pedro de Macorís, Pedro Mota Pacheco, dijo que es lamentable que las autoridades que están para garantizar el buen funcionamiento del tránsito no cumplan con su responsabilidad, ya que existen áreas que están señalizadas que indican que los vehículos no se pueden estacionar, pero esta disposición no se respeta.

Mota Pacheco entiende que también las autoridades deben hacer un plan para regularizar y capacitar sobre el tránsito a los motoconchistas, ya que estos contribuyen con el desorden en las vías públicas de esta ciudad.

Indicó que hay varios semáforos dañados que dificultan aún más el problema del tránsito, por lo que las autoridades deben corregir la situación y buscar una solución definitiva al caos que existe en las diferentes calles de San Pedro de Macorís.

Iván Santana

