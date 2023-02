San Valentín: ¡Cuídate de las estafas en línea!

San Valentín se celebra el 14 de febrero.

Por Wendy Berroa Hernández

El Día de San Valentín muchos lo ven como una simple oportunidad comercial, y en cierta forma así es, aunque para algunos más románticos o enamorados es una de las fechas más hermosas y significativas.

Es el día de sorprender a ese ser especial y dedicarle todas las canciones de amor que tienen en su lista, y buscar ese detalle único que marcará la diferencia. Para los que todavía creen en el amor y lo están viviendo en toda su plenitud, defenderán la fecha con uñas y dientes. Para los que hayan sufrido una decepción amorosa no será tan placentero, en ese caso lo principal es no sumergirse en la depresión aprender a soltar y seguir adelante.

Desde principios de febrero se están preparando los motores para sorprender cual cupido al ser amado. Flores, chocolates, bombones, paletas de corazones, globos en forma de corazón, bandejas personalizadas con frases melosas ya andan rondando los escaparates de las tiendas.

Y no te sorprendas si encuentras a los más precavidos comprando sus regalos desde ahora, para no pasar por la triste desilusión de los productos agotados, o simplemente no estar en las tiendas el mismo día sin saber qué elegir o desilusionado por no haber encontrado lo que tenía pensado.

Cada año las compras se intensifican y aunque no vean las tiendas abarrotadas el mismo día puedes estar cien por ciento seguro que la inversión en detalles se hizo y es que con la tecnología muchos cibernautas hacen sus pedidos en línea, compran a través de o Instagram. Si la tecnología ha hecho su gran aporte en este tema de las compras para muchos es una herramienta maravillosa y para otros ha significado un gran dolor de cabeza.

Ya que existen muchos desaprensivos en línea y aunque no lo crean ya te atracan en internet, en las redes sociales puedes encontrar testimonios de personas, que fueron objeto de estafa o que intentaron estafarles a través de las redes sociales. A pesar de que hay desaprensivos haciendo daño en línea, no es menos cierto que hay muchas personas serias con negocios reales, formales y ofertando sus servicios y productos honestamente.

Por esta razón, es vital que si vas a realizar tus compras en línea seas precavido, busca páginas que te brinden retroalimentación, que respondan tus dudas, que no te presionen para que adquieras sus productos, o para que realices el depósito, sin son páginas conocidas mejor, pero si lo vas a hacer a través de una página que hayas encontrado al azar con algún producto que te interese mantente alerta.

Imagen de referencia.

Consejos que te pueden ayudar

Revisa con cuidado la página.

Asegúrate que sea un negocio de verdad.

Observa todas o la mayoría de las publicaciones.

Pregunta a otros consumidores como fue su experiencia.

Lee los comentarios, ahí te darás cuenta si tiene ventas o no y si es confiable.

Mira las publicaciones si son recientes o si son muy antiguas, si tiene movimiento la cuenta. Encontrarás comentarios de personas con experiencia con ese proveedor, y hablaran en bien o en mal del producto, mira bien las imágenes.

Comunícate a los teléfonos que tengan de contacto y haz preguntas hasta que te sientas seguro, investiga, si el negocio es físico, busca a algún conocido que te valide la dirección, si es en otro pueblo o ciudad. No procedas a hacer la transferencia o depósitos sin antes comprobar que el artículo existe, y que la persona tiene forma real de entregarlo.

Busca: el que busca, encuentra, hay páginas que tienen fotos de Google, no tienen nada original, fotos muy perfectas, pintan una vida de revista, no hay vida, solo imágenes y los videos son de figuras públicas o actores. No hay interacción humana y no te cuadra la conversación con el vendedor, ahí, hay algo raro.

Fotos publicadas un mismo día y subidas todas juntas, o con diferencia de uno o dos días y jamás vuelven a subir algo. Muchas veces son perfiles creados para captar posibles víctimas. Ten en cuenta que hay muchas maneras de llegar a ti como consumidor, hay que tener en cuenta, que no todo lo que brilla es oro.

Ofertas muy atractivas: muchas veces publican productos costosos a precios irracionales o muy por debajo de sus costos, no te lances por qué el precio es tan bueno que no lo quieres dejar pasar, si algo está muy barato, en buen dominicano, hay algo que no cuadra.