La mayoría de los dominicanos festejan el Día de San Valentín

¿Agarradas, cicateras, roñosas, interesadas, avaras, mezquinas, miserables? ¿Es cierto que las mujeres son más cuidadosas (tacañas) cuando se trata de gastos? ¿Es un mito o una realidad? ¿A qué responde? ¿Factores culturales, sociales, psicológicos? ¿La personalidad, la genética? ¿La familia, el estatus social?, o simplemente, ¿un prejuicio?

Las respuestas a esas interrogantes no solo se han circunscrito a acciones específicas basadas en un determinado día o momento, como es el caso de la celebración de la amistad y el amor en República Dominicana y el mundo: Día de San Valentín; sino que, como dicen expertos en la materia, forman parte de la esencia misma de la persona, sin importar la fecha o la ocasión.

Las interrogantes sobre la tacañería o no de las mujeres tienen que ver hasta con factores biológicos, según expertos. El Día de San Valentín, el comportamiento femenino no es la excepción.

En ese orden, y a propósito del Día de la Amor y la Amistad, como también se conoce esa celebración en honor al patrón de los enamorados, y que se celebra—como en muchos países—este viernes 14 de febrero, el periódico Hoy preguntó si en realidad las mujeres son tacañas cuando se trata de regalar a la pareja, amigo, amiga u otra persona, o si, por el contrario, es un estereotipo de género.

«Las mujeres siempre hacen un uso racional de los recursos»

Aunque no existe una explicación científica al respecto, el exdirector del Instituto de Investigación Sociales y Económicas de las la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Juan del Rosario, detalló que las posibles razones por las que una pudiera ser más parsimoniosa se debe a tres razones:

1)Los hombres tienen más oportunidades de generar ingresos en una sociedad como la nuestra.

Juan del Rosario, economista. (Archivo).

2)La mujer tienden siempre a hacer un uso más racional de los recursos que los hombres y, por tanto, tienen que hacer mucho más ahorrativa al momento de gastar.

3) Culturalmente se entiende que el hombre es el que debe llevar la delantera (la iniciativa) en términos del gasto, consideró del Rosario.

El experto, que fue reiterativo al acotar que no existen estudios desde la economía que demuestren tal posición, acotó que dicha percepción podría estar basada, también, en el comportamiento de las mujeres. «Es decir, que quizás pudiéramos estar hablando de que la administración racional de los recursos está enraizada en ellas (…) las que dirigen el gasto y siempre hacen la mejor selección posible«, dijo.

El «hombre cazador»

De su lado, el psicólogo Eliadio Hernández, dijo que se trata de un problema evolutivo, y eso hace que la mujer sea más conservadora cuando se trata de regalar, «de dar las cosas». Recordó la teoría del «hombre cazador»: la mujer se quedaba en las cuevas para recibir los alimentos de su pareja.

Eladio Hernández, psicólogo.

«Es innegable, también, que la mujer es más inteligente que los hombres. La inteligencia de los hombres, genéticamente, la heredamos de la mujer. Por lo tanto, la mujer tiende más a ser más conservadora, a pensar mucho más en las finanzas, y a pensar, también, en su prole, en sus hijos, en términos de no malgastar lo que tiene», indicó el psicólogo.

«Por eso quizás podemos sí, justamente decir: ‘es más tacaña’, pero en realidad debemos decir que es más conservadora; y a veces más astuta en términos del gasto. Mientras, el hombre es más dadivoso, es más dado a no guardar las cosas para el futuro, pero la mujer sí tiene esa habilidad, porque definitivamente son más inteligentes que los hombres y en eso no llevan años luz; conservadora para gastar y no le gusta regalar, porque siempre por cultura, por evolución, espera que sea el varón el que obsequie», concluyó.

Las mujeres «no son tacañas»: ¿entonces?

Sin embargo, la directora del Centro Vida y Familia, la terapeuta sexual y de pareja, Ana Simó, consideró que las féminas no son mezquinas. «Yo pienso que no, que las mujeres no son más tacañas que los hombres. Yo pienso que las mujeres son muy detallistas, son muy románticas; saben tener como ese detalle… No te voy a negar que, como las mujeres son detallistas, esperan que también con ellas sean detallistas», consideró.

Ana Simó, directora del Centro Vida y Familia. (Fuente externa).

Le puede interesar: 8 ideas para celebrar San Valentín en casa o fuera

«Claro, cuando hablamos de tacañería, estamos hablando de una mujer que no quiere gastar, que no quiere invertir. Pero yo creo que sí, dentro de sus posibilidades las mujeres hacen buenos regalos para que el hombre se sienta bien. Te puedo decir (por el contrario) que si el hombre no está enamorado, ese sí no regala. Yo pienso que el hombre, si no es detallista, si no es romántico, no regala ni en San Valentín, ni Día de las Madres, ni en cumpleaños», aseveró la reconocida terapeuta.

Estereotipo de género y construcción social

Sin embargo, el hecho de que todavía existen personas que creen que el sexo femenino, la mujer, es tacaña, es un tema que debe ser correctamente abordado, principalmente, en términos sociales y culturales, según la periodista, activista y consultora en comunicación estratégica, Ramieri Delgadillo.

Ramieri Delgadillo también es autora de la Guía para la cobertura mediática sobre violencia de género

«Por ejemplo: no se puede hablar de un tema de qué tan desprendida puede ser una mujer o un hombre, quizás, en un contexto, europeo, que en un contexto latinoamericano. Que, de hecho, el factor económico es un punto de inflexión, siempre, cuando se trata de una pareja interracial o de culturas diferentes», opinó Degaldillo.

La periodista, que también es articulista y panelista para varios medios de comunicación, argumentó que si bien es cierto que en Latinoamérica hay una tendencia o construcción social sobre los roles del hombre y de la mujer—dentro y fuera del hogar— aunque los tiempos han cambiado, «hay mujeres que son emprendedoras, que aportan, que asumen, no solamente con la crianza de los hijos, sino también económicamente».

«Una vez tenemos el contexto cultural, tenemos que ver qué tipo de relación se tiene. Si es una relación a largo plazo, donde hay un compromiso, tanto del hombre como de la mujer, respecto a la distribución de las tareas; planes a largo plazo, de inversiones, que si un apartamento, que si un vehículo en común… Y otra cosa es una relación casual, iniciando, que todavía está por definirse, son cosas diferentes», explicó.

Aunque reconoció que existen mujeres que quieren una relación para que las «asuman», no es justo generalizar. «¿Hay mujeres que están dispuestas a entrar en una relación con un hombre por un interés y estatus económico?, sí. Pero hay mujeres que sí se ‘parten el lomo’, que trabajan, que son independientes, que no necesitan ni quieren estar con un hombre por temas económicos. Hay mujeres desprendidas, que les buscan la vuelta al asunto, que invierten, que emprenden en proyectos junto a sus parejas», consideró Delgadillo.

Como hay gente tacaña, hay gente espléndida. Pero eso no detenermina, al final, lo que se necesita para tener una relación. Conozco hombres espléndidos: regalan flores, apartamentos, pero sus parejas viven un infierno.

Manifestó preocupación por cómo desde el hogar, los medios de comunicación y plataformas digitales reproducen estereotipos de mujeres «interesadas. E incluso validan la prostitución; cuando ahí afuera hay miles de mujeres formándose, preparándose, aprendiendo». Respecto a las parejas, la estratega aseveró que lo más importante es que las partes lleguen a un consenso sobre lo que está bien para la relación.

Más allá de San Valentín: lo que dice la ciencia, los «mitos del amor romántico» y la educación desde el hogar

Desiree del Rosario Sosa, coordinadora del Centro de Estudios de Género (CEG) del Instituto Tecnológico de Santo Domingo(Intec), resumió al periódico Hoy algunos resultados de estudios que se han realizado respecto a temas relacionados con los estereotipos, que nacen, según la experta, desde la crianza en el hogar.

La experta detalló qué dicen los estudios relacionados con el comportamiento de las mujeres. Resultados que no tienen que ver exclusivamente con fechas como San Valentín.

De entrada, del Rosario Sosa apunta que, el imaginario o prejuicio de que, hombres o mujeres, pueden tener una determinada conducta o una práctica en relación con la generosidad, para compartir o para expresar lo que sus sentimientos, sus emociones, en una determinada situación, no es apropiado. Y este error aplica para ambos sexos.

«Los estudios que nosotras conocemos y a los que hemos tenido acceso, plantean que, regularmente, las personas que no comparten, que no sienten que expresar sus afectos a través de un regalo o de algo costoso, tiene detrás a personas que no han recibido mucho afecto en su infancia y, por tanto, tenemos que volver al tema de cómo se crean los imaginarios, cómo se educa, cómo se enseña a ser niño y niña en nuestra sociedad», expresó la coordinadora.

En ese orden, del Rosario entiende que, basado en esos comportamientos, como indican los estudios, es parte del origen de los estereotipos y con los roles tradicionales, «que se siguen perpetuando o planteando: (el que) los hombres son proveedores y que las mujeres son receptoras».

«En otros países se plantea que los cerebros femeninos, en función de la socialización que reciben suelen, hacer personas más dispuestas a compartir, a entregar y de ahí, también, es que es muy importante analizar algunos mitos del amor romántico, que también se constituyen en formas de justificación de violencia», explicó.

«Ahí sí yo creo que es que hay que tener cuidado: el de pensar que nosotros podemos hablar del amor sencillamente a partir de lo que tú me das o a partir de cuánto inviertes en mí. Creo que es una mala manera de enfocar el tema», opinó.

Agregó: «A mí me gustaría como tendencial cómo estamos educando a nuestros niños y a nuestras niñas desde una individualidad egoísta; desde una forma de relacionarse con los otros y las otras, desde el ‘si yo tengo mis problemas resueltos y no me importan si los demás no los tengan’, y eso también es una muestra de la falta de afecto».

Esos son otros de los elementos por los que se transmite una perspectiva de que «los hombres tienen que invertir; los hombres tienen que gastar; los hombres tienen que demostrar que tienen el control de los recursos», según del Rosario Sosa, quien además considera que «esa lucha de los sexos» no es la idea del amor. «Hay personas que fueron educadas a partir de carencias, a partir de carencias. Incluso, de afecto y de estar centrados en una esquina», concluyó.

Los dominicanos festejan San Valentín

WorldRemit, una empresa de remesas digitales, publicó que el 80 % de los dominicanos festeja San Valentín, y 39 % la considera una fecha muy importante gastando entre RD$3,000 y RD$15,000 por persona.