San Valentín: se le declaró a su amiga en pleno Metro: ¿una broma?

Un joven comediante popularmente conocido como Jay Wander aprovechó este Día de San Valentín para hacerle una declaración de amor a su mejor amiga mientras estaban en el Metro, sin embargo, aparentemente no fue de agrado para la chica.

Según se observa en un video que se hizo viral en las redes sociales, Wander comienza expresando que ya no podía aguantar más tiempo sin hacerle saber que está enamorado de ella, acto seguido, sacó de su mochila un ramo de flores, lo que desató la emoción de los que estaban presente en el bagón.

Mientras Wander hablaba, la joven le decía que se detuviera, que no podía creer ni aceptar esa declaración de amor, porque siempre han sido amigos, en cambio, el joven le decía hermosas palabras una tras otra.

«Quiero quedarme a tu lado por toda la eternidad, algún día serás madre, alguien te dirá «mamá», y yo quiero ser el hombre a quien le llamen «papá», le decía a la chica, quien le respondió con lágrimas: «No, tú eres mi amigo».

¿Fue una broma?

El joven comediante Jay Wander, también compartió el video en sus redes sociales, diciendo que no era él, lo que dio a interpretación de que haya sido una broma:

«Señores me enviaron este vídeo, preguntando que si soy yo, quiero decirle a todos que no y me siento muy mal que lo estén comparando conmigo, esto me está afectando, por favor dejen de burlarse de mí, que esto le puede suceder a cualquiera».

Tras la viralización del video, cientos de personas han comentado, algunos creyendo que fue de verdad, mientras que otros se reían insinuando que era una broma por parte del comediante.