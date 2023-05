Sánchez anuncia Gobierno destinará 38,5 millones a la atención de salud mental

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo durante un mitin en Valladolid que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 38,5 millones de euros que serán transferidos a las comunidades autónomas para seguir impulsando la atención a la salud mental.

Sánchez ha hecho este anuncio en un mitin con motivo de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo en el que han intervenido entre otros el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y al que han asistido alrededor de 1.500 personas, según fuentes de Ferraz.

“La derecha querría que en año electoral todo se paralizara, que no se hiciera nada, volver a cuando ellos gobernaban (…) Pero no, los problemas de los ciudadanos no pueden esperar, este Gobierno va a seguir resolviendo y dando solución a los problemas de los ciudadanos, también en el ámbito de la salud mental”, ha declarado.

Salud mental y equipamientos en centros de salud

Los 38,5 millones que aprobará el martes el Consejo de Ministros (de los cuales 14,5 millones de euros irán a mejorar los equipamientos en los centros de salud) se suman a los 24 millones del plan de salud mental que el Gobierno transfirió a las comunidades en 2022, según ha señalado el propio Sánchez.

Estos 38,5 millones fueron aprobados inicialmente en un Consejo Interterritorial de Salud el pasado mes de abril, al igual que los 580 millones de euros que también aprobará el martes el Consejo de Ministros para mejorar la Atención Primaria, como adelantó Sánchez el sábado durante un mitin en Valencia.

Sánchez ha vuelto a centrar el mitin de este domingo en la política sanitaria, y concretamente en la salud mental.

En su intervención, ha recordado medidas puestas en marcha por su Gobierno como la estrategia de salud mental 2022-2026 o el teléfono 024 de atención a la conducta suicida, que desde que empezó a funcionar en mayo de 2022 ha atendido más de 119.000 llamadas, y ha destacado el plan de salud mental del alcalde de Valladolid.

“La sanidad es competencia de las comunidades autónomas, pero nos compete a todas y cada una de las instituciones, desde los ayuntamientos al Gobierno de España”, ha comentado.

Arremete contra la política de “recortes” de PP

Sánchez ha arremetido nuevamente contra la política de “recortes” del PP y ha dicho que votar al PSOE en las elecciones del 28 de mayo es “votar por una sanidad pública fuerte, gratuita y de calidad”.

Por otro lado, ha instado a poner “coto” a la “lacra del terrorismo machista” y ha apelado directamente a las mujeres para “afianzar con su voto” la victoria del PSOE en las elecciones municipales de Castilla y León.

“Este es un gobierno, el de la ciudad de Valladolid; un partido, el PSOE, y un gobierno, el de España, feminista”, ha subrayado.

Sánchez ha expresado su convicción de que el PSOE va a ganar las elecciones del 28 de mayo y de que Óscar Puente “va a volver a ser el alcalde de Valladolid”, ya que ha asegurado que representa un “proyecto mayoritario” para esta ciudad.

Y ha asegurado que el Gobierno de España va a dar “todo el apoyo para que Valladolid se convierta en una referencia industrial, no solo de España sino de Europa”.