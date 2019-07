Sánchez inicia proceso para renovar cargo jefe Gobierno

El líder socialista español, Pedro Sánchez, inicia hoy su intento para que el Congreso le renueve como presidente del Gobierno, al que llega con el más que probable apoyo de la formación izquierdista Unidas Podemos (UP) y pendiente del necesario respaldo de otros partidos pequeños.

Sánchez, vencedor de elecciones del 28 abril aunque sin mayoría suficiente, espera cerrar un acuerdo para un Gobierno de coalición con UP, encabezado por Pablo Iglesias.

Los equipos negociadores del Partido Socialista (PSOE) y UP apuraban ayer el trabajo en ambiente de máxima discreción y fuentes de ambos partidos coincidieron en la necesidad de mantener en secreto la marcha de las conversaciones. Estas negociaciones se desarrollan “sin parar” desde que Sánchez e Iglesias hablaron el viernes tras el desbloqueo, afirmó la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo.

Calvo explicó que ella, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la portavoz y vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, forman parte del equipo negociador por parte socialista.

Los dos equipos intentan acordar un programa de medidas progresistas y también el número de ministros de UP que podrían entrar en un futuro Gobierno, que sería el primero de coalición de la historia de la democracia reciente española.

Todo el proceso se aceleró después de que Pablo Iglesias anunció el viernes que renunciaba a ser parte del Gobierno, después de que Sánchez le había identificado como el “principal escollo” para desbloquear las negociaciones entre ambos partidos de izquierda.

La renuncia de Iglesias del Gobierno era “lo principal” para lanzar la negociación, explica el politólogo Jaime Ferri, director del Departamento de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, para quien el proceso será ahora “más fácil”.

Sánchez presentará hoy su programa de gobierno ante el pleno del Congreso y, tras respuestas de dirigentes de los demás grupos parlamentarios y las réplicas del candidato, mañana, martes, tendrá lugar la primera votación, en que es necesario mayoría absoluta (176 votos sobre 350 diputados).