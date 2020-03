Sanders mantiene simpatía de los jóvenes votantes

Han visto a sus padres y amigos batallar con el pago de facturas médicas. Han pasado tiempo en España, Australia y otros países donde las personas no tienen la misma preocupación. Se preocupan del cambio climático. Los jóvenes que apoyan a Bernie Sanders se hacen la misma pregunta: ¿por qué las cosas no pueden ser diferentes?

“Los jóvenes son aspiracionales”, dijo Jaclyn Schess, de 24 años, investigadora de economía de la salud en la Universidad de Michigan. “Podemos ver lo que está sucediendo ahora sin agobiarnos por los fracasos del pasado y pensar que nuestro país merece algo mejor… Podemos hacerlo”.

Mientras Sanders se enfrenta al ex viceJoe Biden por la nominación presidencial demócrata, el apoyo más duradero para el senador de Vermont proviene de votantes menores de 30 años como Schess. Se sienten conmovidos por la visión de Sanders para el país: de un lugar donde todos tienen atención médica, la universidad es gratuita y los ricos y las empresas no tienen más influencia política que los maestros y los estudiantes. No creen que sus ideas sean poco realistas o inasequibles. Para ellos, el argumento principal que el presidente Donald Trump y otros han usado contra Sanders —que es un “socialista“ que quiere dar todo gratis— no da miedo y puede ser un punto a su favor.