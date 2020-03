Sanders no abandona carrera pese a derrotas

Pese al varapalo del “minisupermartes”, el senador izquierdista Bernie Sanders no quiso tirar la toalla ayer y se mantiene en la pugna electoral demócrata, donde intentará jugar todas sus cartas el domingo en Arizona en el debate frente a su rival, el exvicepresidente Joe Biden.

A diferencia de jornadas electorales anteriores, Sanders no salió a hablar la misma noche de las primarias, sino que esperó hasta ayer, después de que Biden ganara el martes en 4 de los 6 estados en liza -Michigan, Misisipi, Misuri y Idaho-, frente al único triunfo del senador por Vermont en Dakota del Norte, mientras todavía continúa el escrutinio en Washington, donde los resultados son muy ajustados.

A falta de que se complete el recuento, Biden ha conseguido 178 compromisarios, frente a los 111 de Sanders, del total de 352 que estaban en juego ayer. “Le digo hoy al aparato demócrata que para ganar en el futuro hay que ganar votantes que representen el futuro del país. No puede ser que se satisfaga ganando los votos de los más mayores. Mientras que nuestra campaña está ganando el debate ideológico, estamos perdiendo el debate sobre quién es más elegible”.

Explicó que se ha encontrado con mucha gente que dice que respalda sus propuestas, pero que votará por el que fuera vicepresidente , porque “piensan que es el mejor para derrotar a Donald Trump”. “Es innecesario decir que estoy fuertemente en desacuerdo con esa afirmación, pero eso es lo que millones de demócratas e independientes dicen”, afirmó Sanders.

Después del “minisupermartes” de antes de ayer, que se suma a las primarias y caucus en otros 18 estados y un territorio desde febrero, Biden acumula un total de 860 delegados frente a los 710 de Sanders, aunque todavía está lejos de los 1,991 compromisarios que se necesitan para convertirse en el candidato demócrata que se enfrente a Trump en las elecciones de noviembre.