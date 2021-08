Sandra Berrocal revela ha elegido seguir «el camino de Dios»: “Soy cristiana»

La expresentadora de televisión Sandra Berrocal, ha elegido seguir «el camino de Dios» y convirtiese al cristianismo.

Así lo reveló al portal MásVip, la Influencer que cuenta con un total de dos millones 100 mil seguidores en la red social de Instagram, quien además anunció que se mudó a la ciudad de Santiago de los Caballeros.

“Soy cristiana. Me mudé en Santiago. Vengo haciendo un cambio en mi vida desde hace mucho”, dijo la expresentadora de “Extremo a Extremo” que des hace un tiempo ha presentado un nuevo cambio de imagen.

Berrocal, quien también se ha dedicado a los negocios que tiene de vender productos para bajar de peso, aseguró que más adelante compartirá su testimonio de vida, pero que mientras tanto sigue visitando dos iglesias, tanto en Santiago como en Santo Domingo.

“Mi testimonio lo voy a dar en el momento que Dios quiera”, dijo.

Se recuerda que fue en el mes de marzo del presente año, cuando Sandra Berrocal asiló por segunda vez del programa “De extremo a extremo” Digital 15

En una entrevista en el programa “Esto no es radio” dijo que fue porque ya no se sentía “cómoda” y no la dejaban avanzar profesionalmente.