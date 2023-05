Sandra Reyes es una de las actrices que brilló en la televisión con su participación en la producción Pedro el escamoso, allí dio vida a una talentosa ejecutiva que poco a poco se fue enamorando del protagonista, Miguel Varoni.

Sin embargo, su estilo de vida ha cambiado del cielo a la tierra en los últimos años, pasando de un estilo elegante y sobrio, a una apariencia un tanto más desparpajada o hippie.

La figura pública que formará parte de la siguiente entrega de la novela de Caracol Televisión, recientemente confirmó que sigue convencida de la existencia de los extraterrestres y agregó que no todos tienen un comportamiento tan “chévere”.

También indicó que estos seres de otros planetas, se encuentran asentados en el planeta tierra desde hace décadas y que incluso, el día de su primera aparición en público “está cerca”.

Lee más: Diputada Sandra Abinader renuncia al PLD

Agregó que la idea “no es generar miedo”, por lo que está convencida que vienen a ayudar a los seres humanos a construir una mejor sociedad.

Otro de los datos que reveló en su conversación con el matutino Buen día Colombia fue que subió a una nave espacial y que fue abducida, mientras le daban un paseo por los confines del universo.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, relató la actriz.

Sandra Reyes cuando participó e n“Pedro el escamoso”

Uno de los datos sobre la nave en la que desplazó que más la impresionaron fue que esta fuera transparente, algo que no podía comprender en el momento, hasta el día en que a sus manos llegó el libro Rescate de la tierra, texto con el que los extraterrestres enviaron el mensaje con Reyes.

“Me impresionó porque era transparente. En ese momento no lo entendí, no entendí lo que me había pasado, pero después me llegó el libro ‘Rescate de la Tierra’”, aseguró la actriz, que además agregó que han sido muchos los mensajes que estos seres han enviado a los humanos a lo largo de los años y que también percibe desde el momento en el que estuvo al interior de la nave.

Sus declaraciones se podrían unir a las entregadas por Mafe Walker, la colombiana que a través de vibraciones estelares y con la glándula pineal, se comunica con seres extraterrenos.

Sandra Reyes afirmó que estuvo lejos del planeta tierra, porque la atmosfera que visitaron era distinta.

“No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo de qué pasó ahí, no lo tengo consciente”, concluyó.

Cómo se grabó “Pedro el escamoso”

En los dos años de grabaciones que duró la novela hubo varios momentos en los que se sorprendió con los desarrollos de las escenas, pues, para Sandra, la idea de todo lo que va a pasar en una producción solo la tienen en mente los directores y los guionistas. Sin embargo, hubo una escena en particular que nunca llego a imaginar: la doctora Paula se quería suicidar.

“En este caso, cuando leí que se quería suicidar, lo primero fue pensar de dónde me agarraba y cómo se sentía el personaje para tomar esa decisión”, relató la actriz al medio de comunicación. Según ella, a un personaje nunca se le debe juzgar, más bien entender las razones que lo llevan a tomar dichas decisiones, como a las seres cercanos en la cotidianidad.

“El baile del Pirulino me dejó loca. Hubo una escena de una fiesta donde cuadramos todo, pero no ensayamos la bailada. Cuando comenzamos a grabar y vi el baile, no sabía qué hacer, me daba mucha risa. Para el personaje le quedaba perfecto el baile. Me tocó aprovecharlo”, le dijo a El Espectador.