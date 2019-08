Santana ve política tomó rumbo contra principios

Isidoro Santana, destituido ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, afirmó en una carta al presidente Danilo Medina que, de forma lamentable, los acontecimientos recientes en la política tomaron “un rumbo que contravienen muchos de los principios, valores y concepción sobre la democracia por los cuales he luchado a lo largo de mi vida”.

Fue removido luego de dar unas declaraciones contrarias a la unificación de las elecciones municipales y presidenciales. Previo manifestó rechazo a una reforma de la Constitución para habilitar nueva vez al mandatario como candidato en 2024.

Santana agradeció a Medina el nombramiento como ministro sin siquiera ser miembro de su partido.

Señaló que en cualquier país del mundo, después del Premio Nobel, ser designado ministro de Economía es el más alto honor que puede recibir un economista profesional.

También elogió la designación de Juan Ariel Jiménez Núñez como su sustituto, a quien definió como “un economista a carta cabal, un ser humano excelente, un funcionario a toda prueba” y quien confió no tendrá las trabas que le tocó enfrentar.

“En sus manos el MEPyD estará bien conducido. Y mucho más porque para el ejercicio de su trabajo él estará exento de tener que afrontar muchas de las trabas que a mi me tocó enfrentar”, indica en la carta a Medina.