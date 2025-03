Santiago Christian School: Una fuente de sorpresa

Un segmento de la sociedad dominicana piensa que la clase alta es insensible y ciega a las realidades sociales; esa percepción es propia de los países iberoamericanos, debido a la lucha de clases que se ha promovido entre la izquierda y la derecha. Ambos grupos han creado estereotipos y las dos corrientes ideológicas -en algún momento de la historia social- han caído en extremos y hasta en exageraciones.

Para decirlo más llano, en pecado social. Volviendo a la clase pudiente, debemos recordar que la mayoría de líderes que han transformado las naciones provienen de un contexto privilegiado en el aspecto económico y educativo. Esa ha sido mi experiencia cuando estudio la historia de aquellos que han llegado al poder, aquellos que han marcado el destino de los pueblos para bien o para mal.

Al conocer algunos estudiantes del Colegio Santiago Christian School, recibí algunas sorpresas debido a sus pensamientos críticos, muchos de ellos me expresaron el deseo de ver una sociedad más justa. Algunos, de forma explícita y cargado de visión y pasión fueron muy puntual y compartieron su deseo en ser parte de las desiciones y políticas del Estado dominicano. Varios estudiantes de dicho centro educativo me expresaron que habían leído mis artículos en el periódico Hoy.

Después de un diálogo cargado de reflexiones sociales, un joven que estaba en la tertulia me comunicó que tenía más de un mes tratando de materializar sus ideas a través de un artículo, lo motivé y sentí una sensación de esperanza y ese día entendí nuevamente que poseemos muchas reservas humanas y von carácter para transformar a la República Dominicana. no todo está perdido. Inmediatamente le dije a ese Joven que me enviara su reflexión escrita. Espere varios días y pensé que ya había olvidado su promesa. ¡Pero no fue así! Un día recibí su artículo en mi correo electrónico con su nombre insertado al final de dicho ejercicio intelectual.

Mirando el esfuerzo de ese joven, me sentí comprometido en honrarle por su esfuerzo intelectual; además, pensé que su esfuerzo y acción literaria podría servir de modelo y de motivación para todos nosotros, porque es que esa acción nos ayuda a entender que también los jóvenes son un activo social. Otra cosa, nos ayuda a recordar que también la clase alta desea y puede transformar las esferas sociales de nuestro bello y rico país. Es que cualquier estudiante de bajo perfil puede llegar a ser presidente, senador, diputado, alcalde o regidor.

Me gustaría transcribir lo que me envió el joven Ulises Jose Rodriguez Cepin, estudiante en el Santiago Christian School. A continuación transcribo sin alteración lo recibido:

“Bases del Potencial Económico de Santiago

Santiago de los Caballeros sirve como la metrópoli del Cibao y contribuye al 15% del PIB nacional. Según la Cámara Dominico Suiza, el PIB per cápita de Santiago ha incrementado cerca de un 50% en los últimos 5 años. El crecimiento económico de Santiago se debe a los cuatro pilares de su desarrollo: la agricultura, las zonas francas, la medicina y bienes raíces.

Principalmente, la agricultura de santiago se caracteriza por su tierra fértil y larga historia de cultivo especialmente en tabaco y café. El tabaco es de suma importancia para Santiago y todo el Cibao por el alto volumen de exportaciones hacia países como Estados Unidos y Alemania. Al ser exportado, el tabaco y los cigarros se destacan internacionalmente por su calidad y tratamiento tradicional, lo que los hace un pilar de la agricultura en Santiago. El café de Santiago también se exporta en grandes cantidades y goza de reconocimiento mundial.

En los últimos años, el turismo médico se popularizó y sigue experimentando un auge de turistas que buscan privacidad y calidad en sus tratamientos médicos. Según el ministerio de Salud Pública solo en el año 2023 se recibieron más de 90.000 pacientes extranjeros en Santiago, un 30% del total del país. En el momento, las inversiones en los sectores médicos han registrado un aumento exponencial; especialmente en las instalaciones e infraestructura. El incremento de capital dirigido a estos sectores se refleja en la construcción del Residence Inn by Marriott – Homs Health and Wellness Center, una torre de 13 pisos dedicada al turismo médico que ejemplifica el crecimiento de Santiago en esta área.

El sector de bienes raíces en Santiago igual que el turismo médico está proyectado a recibir apoyo del gobierno en forma de obras como el monorriel, que estará operando a finales de este año. La gran demanda que ha surgido llevó a la sobre construcción de estos edificios lo que dio lugar a un estado extraño en el mercado inmobiliario en el cual coexisten alta demanda y gran cantidad de producto. Aun con la alta producción de edificios los precios por apartamento han aumentado un 15% en el último año; demostrando el flujo y crecimiento económico dentro del sector de bienes raíces dentro de Santiago.

Las zonas francas en Santiago juegan un papel muy importante en su desarrollo porque generan muchos empleos, también promueven la industria y la producción de bienes dentro de la ciudad. Gracias a los beneficios y facilidades de las zonas francas, atraen inversiones extranjeras y domésticas que aportan a incrementar la eficiencia y producción de estas zonas. Solo en el año 2024 se exportó USD 7.97 mil millones en productos y con 198,232 empleados entre las naves; realmente un testamento al crecimiento y el potencial económico de Santiago”.

Ulises Jose Rodriguez Cepin es un joven que nos inspira a pensar en el potencial que posee no sólo Santiago, pero también todo el país. Debemos confiar en los jóvenes, debemos resaltar las innovaciones, y esperamos que los jóvenes entiendan que ellos pueden ser parte de un desarrollo serio y productivo.