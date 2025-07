“Oye Píndaro –exclama Herminio a su alter ego-… Tendría yo nueve años de edad cuando, a solo dos cuadras de mi casa en Santiago, en el 1957, estaba inaugurándose uno de los proyectos más ambiciosos en su época: ¡El Cinelama!… Un proyecto de un hombre visionario hasta el tuétano, que marcó un antes y un después en el sano entretenimiento de los santiagueros: ¡Don Miguel Lama Mitre!… No había entonces un plan estratégico para la ciudad porque no estaba de moda hacerlo… Luego de ese proyecto, siguió dejando una estela creativa con sus negocios, pero la más importante ha sido el habernos legado a su hijo Micky velando por los intereses de muchos, y no solo de los propios”…. “¿Y cómo así?” –cuestiona Píndaro, a lo que Herminio de inmediato expresa: “Hoy día, Micky ha echado sobre sus hombros la valiosa tarea de liderar CAPEX, una institución encaminada a entrenar el capital humano y a innovar, así como a trazar pautas y velar porque se cumplan los lineamientos trazados para preservar y promover el buen desenvolvimiento del paquete de empresas y sus miles de empleados que motorizan la principal zona franca de la ciudad”.

Mirando fijamente a Píndaro, Herminio le transmite un mensaje claro… “Micky acaba de hacer unas afirmaciones que, una vez más y por todas, nos recuerdan el por qué Santiago es Santiago… ‘Santiago no ha llegado hasta aquí por azar’, expresó, al tiempo que con orgullo santiaguero testimonió que ha sido ‘fruto de décadas de un trabajo articulado, constante y profundamente comprometido con los valores que han dado forma a una ciudad confiable, visionaria y con propósito’…. Y… ¡Eso es de un peso pesado! -reafirma Herminio-… Y sus profundas palabras no tuvieron desperdicio… ‘Otras ciudades aún buscan su rumbo, Santiago ha trazado el suyo: Ser un modelo de desarrollo sostenible, donde el progreso individual se convierta en la base de una mejor calidad de vida para todos sus habitantes’… Sin percatarse de ello, proyectó entre todos los que le escucharon que ¡su tronco familiar aún sigue vivo!”… “Es verdad, Herminio, –sentencia Píndaro-, se me engrifan los pocos pelos que tengo –pues como alter ego de Herminio también le persigue la calvicie-… Todavía me parece estar escuchando a Micky decir con profunda convicción: ‘Apostamos por la planificación, la visión, la articulación y el consenso, entre – sectores, generaciones e intereses… Porque juntos conformamos un eje regional con la capacidad productiva más confiable y diversificada del país… Un eje con talento, visión y voluntad de futuro… Integrar con más fuerza al Cibao es esencial’… Cuando un Santiaguero de pura cepa se explaya ‘con to’el pie –como dicen por ahí-, replica con profunda certeza que lo que se ha hecho en esta ciudad ha sido ‘con perseverancia, sin detenernos en lo efímero ni en lo fácil’ -como lo ha afirmado Micky-, ha sido ‘con la firme convicción de que el crecimiento con propósito es el único que deja huellas permanentes y positivas en el país’… y fue en la justa medida el alcance de sus expresiones” –sentencia Píndaro.

“Cuando un ciudadano con arraigo en su tierra natal se expone a transparentar sus convicciones ante no solo sus compueblanos sino frente a muchos que no han vivido las experiencias de la región, tiene doble mérito –exclama Herminio-… En sus firmes palabras han habido reconocimiento y aceptación… ‘Valoramos a quienes, habiéndose destacado en su trayectoria empresarial y profesional, hoy suman su mirada al desarrollo para un sólido futuro’… Pero –agrega Herminio-, también hubo en él la esperanza de que muchos otros en el país enfocaran sus capacidades productivas y sus inversiones aún más hacia este territorio: el mejor polo para estudiar, innovar, fomentar la salud, emprender y vivir con calidad’… Con una valiosa seguridad, expresó: ‘¡Apuesten con confianza!’… Caray, Micky, cuánto me recuerdas a ‘tu pai’… Él estuviera diciendo lo que, con firmeza, te has atrevido a testimoniar: ‘Santiago y el Cibao han demostrado que generan el mayor retorno – social, económico y político por cada peso invertido en esta región’… Con esta entrega de nuestra serie ‘Píndaro’, tanto mi alter ego como yo exclamamos con orgullo lo que has pregonado: “¡No hay reto más grande ni más noble que servir a la ciudad, a la región, y desde ahí a nuestro país que tanto nos ha dado!”… Y agregamos: ¡Santiago es Santiago!”.