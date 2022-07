Santiago Matías aspira a la senaduría de la provincia Santo Domingo

El empresario e influencer, CEO de Alofoke Media Group, Santiago Matías, ha anunciado este lunes sus aspiraciones a la Senaduría por la provincia de Santo Domingo, constituyendo el paso más ambicioso dentro de su joven carrera política, la cual inició en el 2019.

‘’En esa búsqueda existencial y de soluciones, a través del compromiso social que tenemos, he decidido de manera oficial optar por la búsqueda de la Senaduría de la provincia de Santo Domingo’’, anunció Matías.

Indicó que el programa de Alofoke Radio Show, matriz de esa plataforma comunicacional, ha tenido cambios, eso incluye Alofoke Podcast, que abarca temas sociales y políticos, el cual ha logrado en él una sinergia y sentimientos encontrados sobre temas que afectan a la sociedad dominicana, en especial sobre temas que conectan o tiene que ver con la juventud.

Santiago Matías ¨Alofoke¨

Agregó: ´´Mis aspiraciones son genuinas, pero conscientemente maduras, no es un asunto de dinero porque lo obvio se ve de lejos, sé lo que es ser pobre y tener dinero. Suena un cliché, pero realmente quiero seguir ayudando a mi país, más allá de los medios de comunicación que definitivamente ayudan, pero se necesita más que eso; la política siempre me ha llamado la atención, sé que puedo hacer mejores aportes a través de la Senaduría de la provincia de Santo Domingo´´, indicó Matías durante su participación en el programa ´Esto No Es Radio´.

Lee más: Santiago Matías suena su campana y detalla todo sobre Jessica Pereira

El también comunicador, informó que renunciará del partido de la Liberación Dominicana, para enfocarse en su proyecto y demostrar que su candidatura es la mejor opción para la provincia de Santo Domingo, tiempo después analizará cuál partido necesita y merece ser la mejor opción para las elecciones del 2024.

De igual manera, asegura que como persona garantiza un 20% de los votos, por lo que, está abierto a escuchar planteamientos de los diferentes líderes y presidentes de partidos políticos para trabajar a favor de los ciudadanos y residentes de esa demarcación.

Desea trabajar de manera colectiva en la juventud y la sociedad, por lo que, entre los muchos temas que el país necesita mejorar o aplicar desea enfocarse en promulgar una ley para el servicio militar obligatorio en el bachiller y la implementación de cárceles privadas.

Comentó que a nivel político la alcaldía nunca le interesó, de igual manera pudo aspirar a una diputación, la cual asegura ganaría, pero siente que a través de una Senaduría habrá mayor compromiso y efecto de lograr mejores cosas para el país.

La lista de famosos y celebridades que han aspirado a algún cargo político es bastante larga, siendo entre los casos más conocidos, ejemplos como Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger, Clint Eastwood, Donald Trump, entre otros. Mientras que en el plano local se pueden mencionar Rafael Corporán de los Santos, Johnny Ventura, Bolívar Valera, Yaqui Núñez del Risco, Roberto Salcedo, Sergio Vargas, Héctor Acosta, entre otros.