Santiago Rodríguez marcha contra los apagones, el alto costo de la energía y la explotación minera

Las marchas y los piquetes en diferentes provincias del Cibao continúan prolongándose en contra del sistema energético, el alto costo de la vida y contra la explotación minera, esta vez las acciones se desarrollaron en esta demarcación, en donde decenas de personas con pancartas en manos dejaron sentir su descontento.

La masiva marcha partió desde el local de la Federación de Juntas de Vecinos y recorrió varios puntos estratégicos, entre ellos las oficinas de INAPA, Edenorte, el Ayuntamiento municipal y la Gobernación provincial.

La manifestación tuvo como objetivo exigir el cese de los constantes apagones y del alto costo de la energía eléctrica, además de demandar soluciones urgentes a la falta de agua potable, el deficiente sistema de recogida de basura, así como la reparación de calles, carreteras y caminos vecinales.

Otro de los reclamos centrales fue el rechazo a la explotación minera en la provincia, ante lo que los manifestantes advirtieron que no permitirán que se afecte el medio ambiente ni los recursos naturales de la zona.

La marcha contó con el respaldo de la Federación de Juntas de Vecinos, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), COANOR, la Coalición del Cibao, la Unión Serrana, el movimiento Los Peregrinos de Moca, entre otras organizaciones populares que expresaron su compromiso en continuar la lucha hasta que las autoridades atiendan sus reclamos.

Los organizadores señalaron que de no obtener respuestas concretas a sus demandas, se verán en la necesidad de intensificar las jornadas de movilización en toda la provincia.