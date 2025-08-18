Santo Domingo amanece bajo lluvias: Indomet advierte sobre efectos de Erin

  • Hoy
Santo Domingo amanece bajo lluvias: Indomet advierte sobre efectos de Erin

Esta imagen satelital proporcionada por la NOAA muestra el huracán Erin el sábado 16 de agosto de 2025. (NOAA vía AP)

Este lunes, Santo Domingo y otras provincias amanecieron bajo lluvias producto de los efectos del huracán Erin, que, aunque continúa alejándose de República Dominicana sus efectos indirectos siguen generando oleaje anormal en la costa Atlántica.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que desde  tempranas horas matutinas y durante la mañana, bandas nubosas asociadas a Erin, mantendrán las condiciones atmosféricas favorables, para que se desarrollen nublados con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento, principalmente hacia el litoral atlántico y las regiones sureste y suroeste.

La entidad predice que estas precipitaciones se extenderán hacia localidades de la Cordillera Central y la zona fronteriza, durante la tarde hasta las primeras horas de la noche.

Lea más: Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico

Sobre Erin

El huracán Erin es categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, ahora posee vientos máximos sostenidos estimados en 215 km/h. Se localiza aproximadamente a 170 kilómetros al nor/noreste de Gran Turk Island y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 20 km/h. 

«Estamos monitoreando constantemente la evolución y trayectoria de este sistema tropical, es importante estar atentos a nuestras actualizaciones», subraya Indomet.

Indomet señaló que mantiene el nivel aviso meteorológico por los efectos indirectos del huracán Erín, ante el riesgo de oleaje peligroso, mar de fondo, corrientes de resaca, olas de más de 10 pies de altura y posibles inundaciones urbanas, hacia las provincias encontradas en el siguiente cuadro:

ALERTAS METEOROLÓGICAS POR EFECTOS INDIRECTOS DEL HURACÁN ERIN
ALERTASAVISOSDESCONTINUADAS
 La AltagraciaEspaillat 
 El SeiboPuerto Plata 
 Hato MayorMontecristi 
 Samaná  
 María Trinidad Sánchez  
TOTAL: 0TOTAL: 8TOTAL: 0

Síguenos como periodicohoyrd

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Santo Domingo amanece bajo lluvias: Indomet advierte sobre efectos de Erin
Santo Domingo amanece bajo lluvias: Indomet advierte sobre efectos de Erin
18 agosto, 2025
Erin disminuye pero COE llama a tomar previsiones
Erin disminuye pero COE llama a tomar previsiones
18 agosto, 2025
Erin deja aguaceros con ráfagas de viento
Erin deja aguaceros con ráfagas de viento
18 agosto, 2025
Erin, categoría 3, provoca aguaceros y ráfagas en más de 15 provincias
Erin, categoría 3, provoca aguaceros y ráfagas en más de 15 provincias
17 agosto, 2025
Huracán Erin: Actualización más reciente del COE sobre efectos del fenómeno en República Dominicana
Huracán Erin: Actualización más reciente del COE sobre efectos del fenómeno en República Dominicana
17 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Las mejores opciones para ver en Netflix este fin de semana

Las mejores opciones para ver en Netflix este fin de semana

Bandanas o pañoleta retornan y son tendencia 2025

Bandanas o pañoleta retornan y son tendencia 2025

Explosión de San Cristóbal, “El caso que el Ministerio Público no quiso investigar”, según familiares de las víctimas

Explosión de San Cristóbal, “El caso que el Ministerio Público no quiso investigar”, según familiares de las víctimas

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

#SinFiltro: Renacer y trascender

#SinFiltro: Renacer y trascender

Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico

Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo