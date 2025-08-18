Santo Domingo amanece bajo lluvias: Indomet advierte sobre efectos de Erin

Esta imagen satelital proporcionada por la NOAA muestra el huracán Erin el sábado 16 de agosto de 2025. (NOAA vía AP)

Este lunes, Santo Domingo y otras provincias amanecieron bajo lluvias producto de los efectos del huracán Erin, que, aunque continúa alejándose de República Dominicana sus efectos indirectos siguen generando oleaje anormal en la costa Atlántica.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que desde tempranas horas matutinas y durante la mañana, bandas nubosas asociadas a Erin, mantendrán las condiciones atmosféricas favorables, para que se desarrollen nublados con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento, principalmente hacia el litoral atlántico y las regiones sureste y suroeste.

La entidad predice que estas precipitaciones se extenderán hacia localidades de la Cordillera Central y la zona fronteriza, durante la tarde hasta las primeras horas de la noche.

Sobre Erin

El huracán Erin es categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, ahora posee vientos máximos sostenidos estimados en 215 km/h. Se localiza aproximadamente a 170 kilómetros al nor/noreste de Gran Turk Island y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 20 km/h.

«Estamos monitoreando constantemente la evolución y trayectoria de este sistema tropical, es importante estar atentos a nuestras actualizaciones», subraya Indomet.

Indomet señaló que mantiene el nivel aviso meteorológico por los efectos indirectos del huracán Erín, ante el riesgo de oleaje peligroso, mar de fondo, corrientes de resaca, olas de más de 10 pies de altura y posibles inundaciones urbanas, hacia las provincias encontradas en el siguiente cuadro:

ALERTAS METEOROLÓGICAS POR EFECTOS INDIRECTOS DEL HURACÁN ERIN ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS La Altagracia Espaillat El Seibo Puerto Plata Hato Mayor Montecristi Samaná María Trinidad Sánchez TOTAL: 0 TOTAL: 8 TOTAL: 0

