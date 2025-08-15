Presentan el nuevo Suzuki Dzire, el primer sedán híbrido de su portafolio

Alexis Anselin, Vicente Chuan, Marielly Figueroa y Aníbal Rodríguez.

Santo Domingo Motors y su marca Suzuki presentaron en el país la nueva generación del modelo Dzire, un sedán compacto que se reposiciona con un diseño renovado, mayor equipamiento y un innovador sistema híbrido ligero, lo cual representa un hito para el portafolio de este concesionario vehículos.

El lanzamiento se realizó en el showroom de Suzuki, en la avenida John F. Kennedy, donde se dieron cita los principales ejecutivos de Santo Domingo Motors, entre ellos Aníbal Rodríguez, presidente de la empresa; Alexis Anselin, miembro del Consejo de directores; Marielly Figueroa, directora comercial y de postventa; y Vicente Chuan, gerente senior comercial Suzuki.

Durante el evento, los asistentes conocieron los detalles del nuevo Suzuki Dzire GLX, que estará disponible en el concesionario y en su red de dealers autorizados, con un precio desde US$19,900. Este modelo integra un sistema híbrido ligero Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), que incluye un generador de arranque integrado (ISG) y una batería de iones de litio de 12V auto recargable, que mejora el rendimiento energético y reduce las emisiones (CO2).

Este sedán está equipado con un motor de gasolina 1.2 litros y 81 caballos de fuerza, acompañado de una transmisión automática (CVT), además, el Dzire incorpora un sistema Auto Stop Start, que apaga el motor en detenciones breves para ahorrar combustible, y otras prestaciones como control crucero, acceso sin llave, botón de encendido, cámara y sensores de reversa, y pantalla táctil de 9 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico.

En materia de seguridad, el nuevo Dzire incorpora seis bolsas de aire, frenos “ABS” con distribución electrónica de frenado (EBD), asistente de arranque en pendientes, barras laterales contra impacto y sistema de anclaje ISOFIX para asientos infantiles. También se destaca por su comodidad interior, con aire acondicionado digital, salida de aire y apoya brazos traseros con portavasos.

El diseño del vehículo combina líneas elegantes con una presencia robusta, integrando luces “Led” diurnas y de proyección, faros antiniebla, aros de aleación de 15 pulgadas y retrovisores eléctricos con luz direccional integrada.

En la actividad, representantes de Santo Domingo Motors resaltaron que Suzuki continúa apostando por vehículos confiables, eficientes y de bajo mantenimiento. “El Dzire es una solución ideal para el conductor urbano que busca economía, comodidad y tecnología, sin sacrificar estilo ni desempeño”, indicaron.

El nuevo Suzuki Dzire, ya disponible en el país, reafirma el compromiso de la marca con la innovación, la sostenibilidad y la accesibilidad, al ofrecer una alternativa híbrida accesible en un mercado en transformación hacia la movilidad eficiente.

Foto 4 Vista del interior de la nueva Suzuki Dzire

Sobre Suzuki

Fundada en 1909 en Japón, se dedica a la fabricación de automóviles todoterreno y compactos. Desde el año 2000, esta marca de automóviles es representada por Santo Domingo Motors y distribuida por su red de dealers en todo el territorio nacional. Posee un portafolio que incluye los segmentos: compacto, “Suv”, todo terreno y comerciales.

Sobre Santo Domingo Motors

Fundada en 1920, Santo Domingo Motors representa y comercializa en República Dominicana las marcas de vehículos Nissan, Chevrolet, Cadillac, Suzuki e Infiniti, y la de motocicletas Yamaha.

Además, ofrece un completo paquete de servicios que abarca desde la recepción de vehículos, financiamiento y seguros para una adquisición conveniente y segura, hasta un variado portafolio de accesorios y servicios complementarios. Asimismo, SDM dispone de un moderno taller de desabolladura y pintura que opera bajo los estándares de calidad de las marcas que representan, garantizando un servicio integral para sus clientes.

Melissa Correa

Melissa Correa

Licenciada en Comunicación Social y Community Manager, con maestría en Docencia y Gestión Universitaria.

Nominada al Premio Nacional de Periodismo Digital 2023.

Su dedicación y presencia en múltiples plataformas la han convertido en una figura reconocida en el ámbito periodístico dominicano.

