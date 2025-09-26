Santo Domingo y otras cuatro provincias en alerta roja por intensas lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó este viernes a cinco el número de provincias en alerta roja, a nueve las que se mantienen en amarilla y otras cinco en verde, debido a los intensos aguaceros que desde tempranas horas de la madrugada se registran en gran parte del territorio dominicano, provocados por los efectos de una onda tropical y una vaguada.

Entre las localidades que figuran en alerta roja se encuentran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

Mientras que en alerta amarilla permanecen San Juan, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia y El Seibo.

Por otro lado, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Pedernales, Barahona y Peravia están en alerta verde.

En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

De igual forma, se exhortó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a navegar, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido al oleaje peligroso.

Actividad ciclónica

Entretanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) comunicó que Gabrielle ahora es un post-ciclón tropical, que se localiza a unos 230 kilómetros al oeste de las Azores.

«Se mueve hacia el este a unos 46 km/h. Sus vientos máximos sostenidos son de unos 100 km/h con ráfagas más fuertes en su entorno. No presenta peligro para la República Dominicana», dijo.

En tanto que Humberto, ahora un huracán categoría 1, se encuentra a 750 km al este/noreste de las islas de Sotavento, Antillas Menores, y posee vientos máximos sostenidos de 120 km/h con ráfagas superiores. «Se mueve hacia el noroeste a 6 km/h», expresó Indomet, al tiempo de asegurar que este fenómeno no presenta peligro para la República Dominicana.