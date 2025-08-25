Rafael Santos Badía encabezó la apertura del año escolar 2025-2026 en Hermanas Mirabal

Hermanas Mirabal.-El director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Rafael Santos Badía, encabezó el acto oficial de apertura del año escolar 2025-2026 en la provincia Hermanas Mirabal, en representación del presidente de la República, Luis Abinader, y del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, como muestra del compromiso del Gobierno con una educación de calidad.

El acto se desarrolló en el centro educativo Prof. Víctor Anselmo López, en Jamao Afuera, municipio Salcedo, donde se dieron cita autoridades locales, representantes de la comunidad educativa, docentes, estudiantes y padres.

Durante su intervención, el director del INFOTEP destacó que el inicio del año escolar representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la formación de los estudiantes, con el respaldo de políticas públicas que colocan a la educación como eje central del desarrollo del país.

“El inicio de este año escolar nos compromete a seguir trabajando para que cada niño, niña y joven dominicano tenga acceso a una educación inclusiva y de calidad; una educación que enseñe de verdad, que forme con valores, identidad y ciudadanía activa, que prepare para el futuro y que no deje a nadie fuera del aula. La visión del presidente Abinader es clara: la educación es un derecho y una prioridad nacional”, expresó Santos Badía.

Concluyó afirmando que la educación es la base del desarrollo y la formación técnico-profesional su gran aliada.

Asimismo, la directora distrital, Ivelisse Rodríguez, resaltó la importancia de la colaboración entre familias, docentes y autoridades para el éxito académico de los estudiantes.

La presencia de los funcionarios del Gobierno en los diferentes actos de apertura escolar en todo el territorio nacional forma parte del esfuerzo de acompañar a las comunidades educativas y asegurar que cada provincia reciba el respaldo del Estado en este inicio de clases.

El acto también contó con la participación de diversas autoridades locales y provinciales, entre ellas la gobernadora Lisette Nicasio de Adames, la senadora Mercedes Ortiz, el director del centro, Luis Infante.