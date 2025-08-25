Rafael Santos Badía encabezó la apertura del año escolar 2025-2026 en Hermanas Mirabal

  • RAFAEL SANTOS
Rafael Santos Badía encabezó la apertura del año escolar 2025-2026 en Hermanas Mirabal

Hermanas Mirabal.-El director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Rafael Santos Badía, encabezó el acto oficial de apertura del año escolar 2025-2026 en la provincia Hermanas Mirabal, en representación del presidente de la República, Luis Abinader, y del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, como muestra del compromiso del Gobierno con una educación de calidad.

El acto se desarrolló en el centro educativo Prof. Víctor Anselmo López, en Jamao Afuera, municipio Salcedo, donde se dieron cita autoridades locales, representantes de la comunidad educativa, docentes, estudiantes y padres.

Durante su intervención, el director del INFOTEP destacó que el inicio del año escolar representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la formación de los estudiantes, con el respaldo de políticas públicas que colocan a la educación como eje central del desarrollo del país.

1001672714
1001672701

“El inicio de este año escolar nos compromete a seguir trabajando para que cada niño, niña y joven dominicano tenga acceso a una educación inclusiva y de calidad; una educación que enseñe de verdad, que forme con valores, identidad y ciudadanía activa, que prepare para el futuro y que no deje a nadie fuera del aula. La visión del presidente Abinader es clara: la educación es un derecho y una prioridad nacional”, expresó Santos Badía.

Concluyó afirmando que la educación es la base del desarrollo y la formación técnico-profesional su gran aliada.

Asimismo, la directora distrital, Ivelisse Rodríguez, resaltó la importancia de la colaboración entre familias, docentes y autoridades para el éxito académico de los estudiantes.

La presencia de los funcionarios del Gobierno en los diferentes actos de apertura escolar en todo el territorio nacional forma parte del esfuerzo de acompañar a las comunidades educativas y asegurar que cada provincia reciba el respaldo del Estado en este inicio de clases.

El acto también contó con la participación de diversas autoridades locales y provinciales, entre ellas la gobernadora Lisette Nicasio de Adames, la senadora Mercedes Ortiz, el director del centro, Luis Infante.

“La escuela es su casa”: el mensaje de Luis Abinader al iniciar el año escolar 2025-2026
RAFAEL SANTOS

RAFAEL SANTOS

Periodista con experiencia desde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con Maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación Política y la Imagen Política, entre otros.

Además autor de 11 libros publicados con temas que tienen que ver con la historia, la crítica literaria, biografía y otros que esperamos publicar en los próximos meses.

Publicaciones Relacionadas

Educación dominicana: otro año escolar atrapado en la mediocridad política
Educación dominicana: otro año escolar atrapado en la mediocridad política
25 agosto, 2025
Rafael Santos Badía encabezó la apertura del año escolar 2025-2026 en Hermanas Mirabal
Rafael Santos Badía encabezó la apertura del año escolar 2025-2026 en Hermanas Mirabal
25 agosto, 2025
“La escuela es su casa”: el mensaje de Luis Abinader al iniciar el año escolar 2025-2026
“La escuela es su casa”: el mensaje de Luis Abinader al iniciar el año escolar 2025-2026
25 agosto, 2025
En vivo: Inicio del año escolar 2025-2026
En vivo: Inicio del año escolar 2025-2026
25 agosto, 2025
Año escolar inicia con más de 2,300 centros en emergencia
Año escolar inicia con más de 2,300 centros en emergencia
25 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Reunión de Alaska: Trump y Putin

Reunión de Alaska: Trump y Putin

La salud mental infantil y redes sociales: riesgos reales y soluciones científicas

La salud mental infantil y redes sociales: riesgos reales y soluciones científicas

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico

Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo