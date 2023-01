Al considerar que el proyecto Pro-Pedernales es «la única oportunidad del sur» del país para su desarrollo, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, aseguró que sectores intentan sabotear dicho fideicomiso público, que tiene como objetivo ejecutar las infraestructuras necesarias para el desarrollo turístico de esa provincia.

El funcionario explicó las razones por las que el fideicomiso no afectará área protegida y aseguó que por la «incapacidad de otros» no se ha ejecutado dicho proyecto.

Respecto a la adenda 3, sobre la cual ambientalistas han externado su preocupación, el ministro explicó que la parcela 215 donde está el Parque Nacional Jaragua y Bahía de las Águilas, cuenta con más de 300 millones de metros cuadrados, de los cuales sólo 46 millones se aportarían sólo para el fideicomiso Pro-Pedernales. «Se han querido decir muchas cosas para que ese proyecto no se dé. Lo están bombardeando, lo están torpedeando».

«Esos 46 millones de metros no incluye Bahía de las Águilas, están fuera del Máster Plan del proyecto Pro-Pedernales. Ahora bien. En ese aporte, porque lo que se hizo fue que se subdividieron diferentes títulos y se están aportando tres títulos de manera concreta. En uno de esos títulos, porque no está separado, porque estamos hablando de Cabo Rojo, hay áreas protegidas. Ahora bien: ¿Qué dice la adenda tres? Que si en ese aporte hubiesen áreas protegidas no pueden cambiar de estatus. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser parte del Máste Plan. Y de hecho no lo es. No hay área protegida en el desarrollo de Pedernales», detalló Santos, que participó en una entrevista en el progrma Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, canal 9.

La disposición del Poder Ejecutivo indica que el polo turístico de la región suroeste presenta una oportunidad para el mejoramiento social y económico de los habitantes de la región suroeste del país, representando un espacio para la promoción de inversión privada y la creación de empleos dignos.

Significa que la incorporación de este fideicomiso promoverá el desarrollo turístico de Pedernales facilitando la promoción de soluciones por parte del Estado, como parte de un conjunto de políticas públicas enfocadas al desarrollo sostenible de la zona fronteriza.

El decreto, además prioriza los esquemas de fideicomiso y alianzas público-privadas como mecanismos de inversión, que suponen la participación del sector público y privado en el desarrollo del turismo sostenible, identificándose como una necesidad nacional y vía para mejorar las condiciones económicas de la zona y del país.

Decreto 724-20: Pro-Pedernales

De acuerdo con el documento, el Estado dominicano, como parte de este Fideicomiso PRO-PEDERNALES, actuará a través de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas en calidad de fideicomitente y fideicomisario, respectivamente; y de otro lado, Fiduciaria Reservas, S.A., actuará como la fiduciaria, que destinará los fondos del patrimonio para la operación del proyecto.

Precisa que Fideicomiso Pro-Pedernales tendrá una vigencia de 20 años, salvo prórroga por decisión mutua.

Un comité administrativo coordinará los trabajos para ejecutar el proyecto, que estará conformado por el Ministro de la Presidencia, como presidente; los ministros de Hacienda; Turismo; Medio Ambiente; Obras Públicas y el de Economía, Planificación y Desarrollo.

También forman parte el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y el director de ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, como secretario.