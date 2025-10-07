Sanz Lovatón expone sobre la logística como nuevo eje económico ante estudiantes de la UASD

Explicó como la actividad logística se está convirtiendo en un eje económico cada vez más importante y motivó a los estudiantes a interesarse por este renglón.

Santo Domingo, R.D.- El director general de Aduanas (DGA), Yayo Sanz Lovatón, expuso sobre el rol de las aduanas para la economía dominicana, ante autoridades y estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Asimismo, el funcionario presentó con cifras como la actividad logística se está convirtiendo en un eje económico cada vez más importante para la República Dominicana, mientras exhortaba a los estudiantes de economía, comercio exterior y aduanas y otras disciplinas a interesarse por esta actividad ante el crecimiento exponencial que ha tenido en los último cinco años y lo que se proyecta.

Indicó que los niveles de recaudación de Aduanas convierten a esa institución en la segunda entidad recaudadora del Estado, representando un promedio de entre 22.64% de los ingresos entre 2021 y 2024 y el 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2024.

Igualmente resaltó que los incrementos recaudatorios que se han registrado en la DGA, han contribuido a mejorar el balance fiscal del gobierno dominicano.

La exposición reveló que a septiembre de 2025 Aduanas ha recaudado RD$195,203.32 millones, un 6.08% más que el mismo periodo del año anterior y que en los cinco años de gestión que encabeza Sanz Lovatón, se ha logrado un recaudo de más de RD$1.15 billones de pesos.

En cuanto al programa Despacho en 24 Horas, resaltó que ya han sido despachado en menso de ese tiempo más de 90,000 contenedores, en beneficio de más de 8,000 importadores.

Dijo que programas como el Despacho en 24 Horas, junto a la nueva Ley de Aduanas 168-21 y la Ley de Centros y Operadores Logísticos 30-24, han motivado a que grandes empresas mundiales traigan sus centros de distribución para la región a la República Dominicana.

Con relación a las exportaciones, informó que en el año 2024 estas superaron los US$13 mil millones, lo que convierte a este renglón en el mayor generador de divisas e ingresos para la economía dominicana.

“Hemos creado un nuevo eje económico”, enfatizó el funcionario ante los presentes.

El rector magnifico de la UASD Editrudis Beltrán Crisóstomo, felicitó al director de Aduanas por los aportes que ha hecho a la academia desde esa entidad, en especial al trato y las oportunidades que han recibido los pasantes de esa universidad en Aduanas.

La actividad contó además con la presencia del decano de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Antonio Ciriaco Cruz, el director de la Escuela de Economía, Nicolás Jiménez, el Vicerrector Administrativo, Ramón Desangles Flores la Vicerrectora de Extensión, Rosalía Sosa Pérez y el Director del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) Rafael Feliz García.

La actividad forma parte del programa académico conmemorativo que celebra la UASD por su 487 aniversario.

