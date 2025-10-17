Nueva York. Los dominicanos residentes en los Estados Unidos, principalmente en NYC, entre otras etnias, deben estar prevenidos ante los brotes de sarampión que han aumentado a nivel nacional y los casos se disparan un 448% en territorio estadounidense.

Hay más de 1.500 casos reportados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, afectando grupos de diferentes edades, desde los 5 años en adelante.

El aumento es alarmante, ya que en 2024 solo hubo 285 casos reportados. En la Gran Manzana, los casos reportados en 2025 superaron los totales combinados de 2020 al 2024.

El sarampión es altamente contagioso y se propaga por el aire a través de los estornudos o la tos. Los síntomas generalmente comienzan una o dos semanas después de la exposición al virus e incluyen fiebre, secreción nasal, ojos rojos y llorosos.

Lee más: Ministerio de Salud mantiene vigilancia ante aumento de casos de sarampión en la región



Asimismo, una persona que vive en el condado de Nassau en Long Island-NY dio positivo al virus Chikungunya en lo que, según funcionarios de salud estatales, es la primera transmisión reportada de la enfermedad transmitida por mosquitos dentro de USA en seis años.

Los funcionarios de salud dicen que la persona probablemente fue picada por un mosquito infectado, pero también dicen que el virus no ha sido detectado en focos de mosquitos locales y que no hay evidencia de transmisión en curso.

La enfermedad no se transmite directamente de persona a persona. Los síntomas generalmente aparecen una semana después de la infección. La fiebre y el dolor de articulaciones pueden aparecer repentinamente. También puede haber dolor muscular, dolor de cabeza, fatiga y sarpullido.