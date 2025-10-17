Sarampión se dispara en EUA; primer caso en NYC de virus Chikungunya

Sarampión se dispara en EUA; primer caso en NYC de virus Chikungunya

Sarampión

Nueva York. Los dominicanos residentes en los Estados Unidos, principalmente en NYC, entre otras etnias, deben estar prevenidos ante los brotes de sarampión que han aumentado a nivel nacional y los casos se disparan un 448% en territorio estadounidense.

Hay más de 1.500 casos reportados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, afectando grupos de diferentes edades, desde los 5 años en adelante.

El aumento es alarmante, ya que en 2024 solo hubo 285 casos reportados. En la Gran Manzana, los casos reportados en 2025 superaron los totales combinados de 2020 al 2024.

El sarampión es altamente contagioso y se propaga por el aire a través de los estornudos o la tos. Los síntomas generalmente comienzan una o dos semanas después de la exposición al virus e incluyen fiebre, secreción nasal, ojos rojos y llorosos.

Lee más: Ministerio de Salud mantiene vigilancia ante aumento de casos de sarampión en la región

Asimismo, una persona que vive en el condado de Nassau en Long Island-NY dio positivo al virus Chikungunya  en lo que, según funcionarios de salud estatales, es la primera transmisión reportada de la enfermedad transmitida por mosquitos dentro de USA en seis años.

Los funcionarios de salud dicen que la persona probablemente fue picada por un mosquito infectado, pero también dicen que el virus no ha sido detectado en focos de mosquitos locales y que no hay evidencia de transmisión en curso.

La enfermedad no se transmite directamente de persona a persona. Los síntomas generalmente aparecen una semana después de la infección. La fiebre y el dolor de articulaciones pueden aparecer repentinamente. También puede haber dolor muscular, dolor de cabeza, fatiga y sarpullido.

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

Publicaciones Relacionadas

Sarampión se dispara en EUA; primer caso en NYC de virus Chikungunya
Sarampión se dispara en EUA; primer caso en NYC de virus Chikungunya
17 octubre, 2025
Cómo reducir arancel que pagan exportaciones a EUA
Cómo reducir arancel que pagan exportaciones a EUA
22 septiembre, 2025
El plan de Florida contra las vacunas abre la puerta al sarampión en EEUU, según estudios
El plan de Florida contra las vacunas abre la puerta al sarampión en EEUU, según estudios
17 septiembre, 2025
Registran cuarto caso de sarampión en Virginia, Estados Unidos
Registran cuarto caso de sarampión en Virginia, Estados Unidos
4 septiembre, 2025
43 millones personas viajarán para celebrar «Día del Trabajo 2025 en EUA»
43 millones personas viajarán para celebrar «Día del Trabajo 2025 en EUA»
29 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Empresarios españoles destacan las ventajas y retos para invertir en Dominicana

Empresarios españoles destacan las ventajas y retos para invertir en Dominicana

La ADP en campaña

La ADP en campaña

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

Educando frente a la adicción: ¿hacia dónde vamos?

Educando frente a la adicción: ¿hacia dónde vamos?

Edición impresa, jueves 16 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 16 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo