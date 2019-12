Sarodj Bertin dice que llegó a la música para quedarse

Sarodj Bertin se dio a conocer cuando representó a su país, Haití, en el certamen de belleza Miss Universo en 2010. Luego empezamos a ver su trabajo en la pantalla grande y también en la chica. Ahora se lanza como artista con su sencillo “No me dejes sola” a dúo con Mozart La Para.

“Mis clases de preparación como actriz incluían entrenar mi voz para cualquier trabajo musical que me llegara. Sin embargo, durante este proceso la música me atrapó de tal manera que yo quería pasar más tiempo en el estudio y componiendo canciones. Entonces comencé a analizar la situación y decidí incursionar en la música”, explicó Sarodj a ¡Alegría!

Aunque reconoce que hay figuras, que de otra área saltan a la música, lanzan un tema y hasta ahí llegó su carrera como artistas, aclara que en su caso será distinto, pues analizó todo lo que conlleva la industria y sostiene que llegó a la música para quedarse.

Una muestra de su decisión es que le llegaron tres propuestas de películas y las rechazó.

“Yo tomo riesgos. No le tengo miedo a nada. Todo en la vida pasa por una razón y aunque ahora estaré concentrada en la música, no dejaré de actuar y producir películas. El cine lo retomaré nueva vez y lo haré a la par de la música.

Ahora mi mayor concentración está en mi carrera como artista. Mi trabajo de actriz está ahí y no se olvidará”, comentó.